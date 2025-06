TORONTO, le 27 juin 2025 /CNW/ - Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé le lancement de cinq nouveaux fonds communs de placement d'actions canadiennes en partenariat avec Gestion de placements Canso (« Canso »), Gestion de portefeuille Triasima inc. (« Triasima ») et Gestion Pembroke Limitée (« Pembroke »). Les nouveaux fonds sont les suivants :

Fonds d'actions canadiennes Canso Lysander;

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Triasima Lysander ;

Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations Pembroke Lysander ;

Fonds d'actions entièrement canadiennes Lysander ; et

Fonds équilibré entièrement canadien Lysander

(collectivement, les « nouveaux fonds »).

« Lysander est une fière entreprise canadienne et croit que les marchés boursiers de ce pays offrent une excellente occasion aux investisseurs », a déclaré Richard Usher-Jones, président de Lysander. « La vaste expérience et la gestion active que Canso, Triasima et Pembroke apportent à ces fonds d'actions seront une excellente façon d'investir au Canada.»

Parmi les nouveaux fonds, Lysander agira à titre de gestionnaire de portefeuille pour les deux fonds suivants : le Fonds d'actions entièrement canadiennes Lysander et le Fonds équilibré entièrement canadien Lysander.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.lysanderfunds.com/fr/gestionnaires-de-portefeuille/

À propos de Lysander Funds Limited

Lysander est un gestionnaire de fonds d'investissement indépendant qui s'associe à des gestionnaires de portefeuille expérimentés et indépendants pour offrir des stratégies de placement ciblées aux investisseurs canadiens.

Notre objectif chez Lysander est d'accroître la richesse de tous les Canadiens et de donner aux conseillers et aux investisseurs les moyens de prendre des décisions de placement judicieuses.

À propos de Gestion de placements Canso

Fondée en 1997, Gestion de placements Canso est une société indépendante axée sur la sélection ascendante de titres et la recherche fondamentale sur le crédit.

À propos de Gestion de portefeuille Triasima Inc.

Triasima est une société de gestion de placements basée à Montréal connue pour son approche unique à trois piliers™ pour la structuration de portefeuilles d'actions.

À propos de Gestion Pembroke Limitée

Depuis sa fondation à Montréal en 1968, Pembroke s'est concentré sur l'investissement dans des sociétés de croissance de haute qualité au Canada et aux États-Unis.

®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Jason Darling, [email protected]