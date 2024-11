TORONTO, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Lysander Funds Limited (« Lysander ») annonce des distributions en espèces estimatives pour chacun des FNBActif d'actions privilégiées Slater Lysander, FNBActif de trésorerie de sociétés Canso Lysander et le FNBActif de titres à taux variable Canso Lysander (symbolesTSX : PR) (TSX : LYCT) (TSX : LYFR) respectivement (chacun, un « FNB » et collectivement, les « FNB »).

Année d'imposition estimative se terminant le 15 décembre 2024, Distribution en espèces

Les distributions en espèces estimatives de fin d'année d'imposition sont fondées sur les renseignements disponibles au 31 octobre 2024 et sont sujettes à changement.

FNB Montant estimatif

des recettes par

part Gains en capital

estimatifs par

part Total estimatif

de distribution par

part FNBActif d'actions privilégiées Slater

Lysander 0,0409 $ 0,0000 $ 0,0409 $ FNBActif de trésorerie de sociétés Canso

Lysander 0,0309 $ 0,3536 $ 0,3845 $ FNBActif de titres à taux variable Canso

Lysander 0,0575 $ 0,0109 $ 0,0684 $

Les distributions en espèces finales de fin d'année d'imposition seront annoncées dès qu'elles seront finalisées pour l'année d'imposition se terminant le 15 décembre 2024 et seront basées sur les parts en circulation à la date de clôture des registres du 31 décembre 2024. Les montants imposables réels de toutes les distributions pour 2024, y compris les caractéristiques fiscales des distributions mensuelles en espèces, seront communiqués aux courtiers en valeurs mobilières (par l'entremise du Service de compensation et de dépôt inc. ou « CDS ») au début de 2025.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des fonds d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les distributions sont fondées sur le nombre réel d'unités en circulation à la date d'enregistrement. Les distributions sont payées en espèces et un investisseur qui reçoit ces distributions doit s'attendre à ce que la valeur de son investissement diminue au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication du rendement, du taux de rendement ou du rendement. Si le revenu net ou les gains en capital du Fonds sont inférieurs aux montants distribués au cours de l'année d'imposition, la distribution comprendra un remboursement de capital.

®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited.

SOURCE Lysander Funds Limited

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lysander Funds Limited, Richard Usher-Jones, président, (416) 640 4275