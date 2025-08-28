Lutte contre les feux - Départ d'avions-citernes et d'équipes du Québec vers Los Angeles

QUÉBEC, le 28 août 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, souligne l'envoi de deux avions-citernes et de leurs équipes à Los Angeles pour soutenir la lutte contre les incendies en Californie, une mission reconduite pour une 32e année.

Le Service aérien gouvernemental dispose de 14 avions-citernes, soit huit CL-415, quatre CL-215P et deux CL-215T, qui permettent de lutter contre des centaines de feux de forêt chaque année. (Groupe CNW/Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable)

Aujourd'hui, pilotes, copilotes et techniciens en entretien d'aéronefs du ministère des Transports et de la Mobilité durable ont quitté le Québec en direction de l'aéroport de Van Nuys, en Californie. En tout temps, pour au moins les 90 prochains jours, des équipes seront sur place et se tiendront prêtes à intervenir rapidement.

« Le Québec est fier de mettre l'expertise et le professionnalisme de notre Service aérien gouvernemental à la disposition de nos partenaires internationaux. Cette mission, renouvelée depuis plus de 30 ans, témoigne de la confiance accordée à nos équipes et de la reconnaissance internationale de leur savoir-faire en matière d'intervention aérienne contre les incendies de forêt. Leur contribution est essentielle pour protéger des vies et des communautés menacées par ces feux. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Annuellement, depuis 1994, ce sont 8 pilotes, 4 techniciens et 2 avions CL-415 qui sont basés en Californie à compter du 1er septembre, pour une période pouvant aller jusqu'à 180 jours.

septembre, pour une période pouvant aller jusqu'à 180 jours. Au total, plus de 25 pilotes et 20 techniciens se relaient pour effectuer des séjours d'environ un mois, tout au long de la mission.

Le Service aérien gouvernemental dispose de 14 avions-citernes, soit huit CL-415, quatre CL-215P et deux CL-215T, qui permettent de lutter contre des centaines de feux de forêt chaque année.

aérien gouvernemental dispose de 14 avions-citernes, soit huit CL-415, quatre CL-215P et deux CL-215T, qui permettent de lutter contre des centaines de feux de forêt chaque année. En moyenne, les interventions de ces avions-citernes représentent 1 800 heures de vol et 12 000 largages d'eau par an.

Service aérien gouvernemental (Québec.ca)

