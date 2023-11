Lutte contre les feux de forêt - Le gouvernement du Québec annonce un soutien de 16 M$ pour la SOPFEU

QUÉBEC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce, dans le contexte de la mise à jour économique et financière dévoilée le 7 novembre dernier, une enveloppe supplémentaire de 16 M$, pour l'année 2023-2024, afin de soutenir la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans sa lutte contre les incendies de forêt et dans ses efforts de prévention.

L'annonce a été faite par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de M. Eric Rousseau, directeur général de la SOPFEU, qui dressait aujourd'hui son bilan de la saison 2023.

Des 16 M$ alloués, 13 M$ permettront à la SOPFEU d'acquérir de l'équipement additionnel, différents types de véhicules, des unités de logement mobiles, et du matériel de télécommunication supplémentaire. De plus, la mesure budgétaire permettra de soutenir un programme visant la formation de combattants auxiliaires, permettant ainsi d'assurer une plus grande capacité opérationnelle.

Les 3 M$ restants seront consentis au déploiement de bonnes pratiques en matière de prévention et d'atténuation des feux de forêt selon les principes « Intelli-feu ». Ces sommes permettront ainsi à la SOPFEU de mettre en place des activités de prévention et de formation à l'échelle provinciale.

Cette aide financière agira comme effet de levier offrant à la SOPFEU encore plus de moyens, tant au chapitre de la prévention qu'à celui du combat des feux lors des prochaines saisons. Par ces investissements, le gouvernement du Québec s'assure de continuer de soutenir la Société afin qu'elle demeure efficace et en mesure de mieux répondre aux nouveaux défis découlant des changements climatiques.

Citations :

« Notre gouvernement s'engage à soutenir les efforts de la SOPFEU non seulement pour combattre les incendies de forêt, mais aussi pour les prévenir et en atténuer les conséquences. Cette mesure est complémentaire des investissements supplémentaires prévus pour le reboisement à la suite des feux historiques de 2023, annoncés la semaine dernière. Avec les 16 M$ que nous annonçons aujourd'hui, nous nous donnons les moyens de s'adapter aux changements climatiques. La SOPFEU est un partenaire indispensable pour veiller à la protection de nos communautés, de nos infrastructures stratégiques et de nos forêts. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Grâce à cet engagement financier supplémentaire du gouvernement du Québec, la SOPFEU pourra bonifier de façon importante ses activités de prévention et de sensibilisation du public. Elle pourra également soutenir davantage les communautés afin qu'elles soient plus résilientes face aux feux de forêt. Cela lui permettra aussi d'accroître sa force d'intervention sur l'ensemble du territoire québécois, pour protéger tant les communautés et les infrastructures stratégiques que les forêts. »

Eric Rousseau, directeur général de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

