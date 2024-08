Lutte contre la rage du raton laveur - Deuxième opération de vaccination des animaux sauvages en Estrie et en Montérégie

QUÉBEC, le 5 août 2024 /CNW/ - En raison de la hausse du nombre de cas de rage du raton laveur recensés au Vermont et de leur proximité avec le Québec depuis mars 2024, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs procédera à la distribution d'appâts vaccinaux en Estrie et en Montérégie du 7 au 24 août 2024. Cette opération de vaccination est mise en place afin de limiter les risques que la rage du raton laveur ne soit réintroduite au Québec. Elle vise à immuniser les ratons laveurs, les mouffettes et les renards contre la rage du raton laveur, ce qui contribuera à protéger la santé de la population humaine. En effet, la rage est une maladie contagieuse et mortelle qui touche tous les mammifères : elle peut donc se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Selon le territoire visé, les appâts vaccinaux seront distribués par avion ou à la main.

L'opération de vaccination aura lieu en deux temps :

Du 7 au 12 août 2024, des avions voleront à basse altitude, particulièrement au-dessus des boisés, sur un territoire de 1 934 km 2 , pour larguer quelque 212 900 appâts vaccinaux contre la rage. En tout, 21 municipalités de l'Estrie et 11 municipalités de la Montérégie sont visées.

Du 10 au 24 août 2024, l'épandage manuel se déroulera principalement dans les secteurs agricoles ou près des résidences afin de cibler les endroits où peuvent se cacher les ratons laveurs, les mouffettes et les renards. Ces lieux sont notamment les boisés, les berges des cours d'eau ou les abords des poubelles. Un territoire de 2 092 km2 sera parcouru par des équipes du Ministère qui épandront 146 700 appâts vaccinaux. Pour cette opération, 11 municipalités de l'Estrie et 31 municipalités de la Montérégie sont visées.

L'appât vaccinal utilisé ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki. Il dégage une odeur sucrée qui attire les espèces concernées. Son enveloppe est conçue pour résister aux diverses conditions météorologiques et à l'impact du largage aérien. En raison de sa couleur « camouflage », une fois épandu, il se confond avec l'environnement et il est très difficile à repérer par les humains.

Municipalités visées par l'opération de vaccination

Les 24 municipalités de l'Estrie visées par la distribution d'appâts vaccinaux cet été sont Abercorn, Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Bromont, Cowansville, Dunham, East Farnham, Farnham, Frelighsburg, Granby, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, Potton, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Armand, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Sainte-Sabine, Shefford, Stanbridge East, Stanbridge Station et Sutton.

Les 35 municipalités de la Montérégie visées par la distribution d'appâts vaccinaux cet été sont Ange-Gardien, Carignan, Clarenceville, Chambly, Hemmingford, Henryville, Lacolle, La Prairie, Marieville, Mont-Saint-Grégoire, Napierville, Noyan, Richelieu, Rougemont, Saint-Alexandre, Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Césaire, Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville, Sainte-Clotilde, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathieu, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Paul-d'Abbotsford, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Philippe, Saint-Sébastien, Saint-Valentin et Venise-en-Québec.

Conseils aux citoyens lors de l'opération de vaccination

Les appâts vaccinaux étant destinés aux animaux sauvages, évitez de les manipuler.

Le vaccin contenu dans l'appât est sécuritaire, tant pour les humains que pour les animaux domestiques et l'environnement, et il ne peut en aucun cas transmettre la rage.

Bien que les appâts vaccinaux soient très sécuritaires, si vous entrez en contact avec un appât vaccinal brisé : Lavez-vous les mains et la partie du corps qui est entrée en contact avec l'appât avec de l'eau et du savon; Composez le numéro qui apparaît au dos de l'appât ou appelez Info-Santé 811.



Si votre animal domestique a mangé un appât et que vous avez des questions ou des inquiétudes, consultez un médecin vétérinaire. Il est très important de noter que vous ne pouvez pas considérer votre animal de compagnie comme vacciné contre la rage s'il a consommé un appât vaccinal.

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou si vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, et ce, même si elle est en apparence mineure. Communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat.

N'approchez jamais d'un animal inconnu, sauvage ou domestique, même s'il a l'air inoffensif.

Ne touchez jamais la carcasse d'un animal sauvage à mains nues.

Prenez des mesures pour ne pas attirer d'animaux sauvages sur votre propriété (par exemple, rangez vos poubelles extérieures hors de la portée des animaux et évitez de nourrir les animaux domestiques à l'extérieur).

Évitez de déplacer des animaux importuns ou qui vous semblent orphelins, car vous pourriez propager des maladies telles que la rage dans d'autres territoires.

Consultez un médecin vétérinaire pour faire vacciner votre animal domestique contre la rage ou s'il a été en contact avec un animal sauvage susceptible de transmettre la rage.

Signalez les ratons laveurs, les mouffettes et les renards des régions de l'Estrie et de la Montérégie qui semblent malades, désorientés, anormalement agressifs, paralysés ou qui sont retrouvés morts en composant le 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire de signalement.

Faits saillants :

Outre la rage du raton laveur, d'autres variants de la rage circulent au Québec, notamment chez les chauves-souris et, dans le nord du Québec, chez les renards. La prudence est de mise en tout temps et avec toutes les espèces de mammifères.

Le Plan de lutte contre la rage du raton laveur, en vigueur depuis 2006, faisait suite à la détection du premier cas de rage du raton laveur au Québec.

Les interventions qui découlent du plan de lutte sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts et elles sont entérinées par un comité interministériel, lequel est composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le Québec collabore avec les provinces canadiennes et les États américains voisins depuis de nombreuses années. Ces efforts communs et concertés ont pour objectif d'éliminer la rage du raton laveur du nord-est de l'Amérique du Nord.

Les interventions réalisées au Québec sont déterminées en considérant l'évolution de la situation de la rage du raton laveur dans les États limitrophes. Ces interventions sont inspirées des mesures prévues dans le plan d'intervention d'urgence contre la rage du raton laveur, qui vise à réagir rapidement afin de circonscrire et de limiter la propagation de la maladie.

Liens connexes :

