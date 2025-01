Lutte contre la rage du raton laveur au Québec - Un cas de rage du raton laveur confirmé en Estrie : le Ministère invite la population à redoubler de prudence

QUÉBEC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avise la population qu'un raton laveur infecté par le virus de la rage a été trouvé mort à Saint-Armand, en Estrie, le 17 décembre dernier. Grâce à la vigilance de citoyens qui l'ont signalé aux autorités et à l'intervention rapide de spécialistes de la faune du Ministère, l'animal a été récupéré le jour même, pour fins d'analyse. Il s'agit du premier cas de rage du raton laveur sur le territoire québécois depuis 2015.

L'animal a été récupéré à environ 1,4 kilomètre de l'endroit où un cas avait été découvert au début de décembre près de la frontière du Québec, soit dans la municipalité de Highgate, au Vermont. Rappelons qu'au cours de la dernière année, plusieurs cas de rage du raton laveur ont été détectés dans le nord du Vermont, aux États-Unis. Les tests effectués sur le raton laveur en janvier 2025 par le laboratoire de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont permis de confirmer que le variant du raton laveur est bien en cause.

L'évolution de la situation est suivie de près par le gouvernement du Québec, qui poursuit sa collaboration étroite avec les autorités américaines afin d'optimiser les efforts de contrôle et de surveillance de part et d'autre de la frontière. Des interventions de vaccination des ratons laveurs, mouffettes et renards sont prévues en 2025. Une analyse est en cours afin de déterminer la meilleure stratégie d'intervention, qui sera adaptée à la situation.

Recommandations à suivre pour réduire les risques pour l'humain et les animaux domestiques

Voici les consignes à respecter pour limiter les risques de transmission de la maladie à l'humain :

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat.

N'approchez jamais un animal inconnu, même s'il a l'air inoffensif et est en apparence sain, car il pourrait vous mordre et vous transmettre la rage. Un animal peut être porteur de la maladie et développer des symptômes plusieurs jours ou semaines après avoir été infecté.

Si vous êtes propriétaire d'un animal domestique, consultez un vétérinaire pour :

faire vacciner vos chiens ou vos chats contre la rage et maintenir leur vaccination à jour;

déterminer s'il est pertinent de faire vacciner vos autres animaux allant à l'extérieur (p. ex. : les animaux d'élevage);

déterminer le risque de transmission de la rage si votre animal a été en contact avec un animal sauvage ou s'il présente lui-même des signes suspects de rage.

Important : Il faut éviter de déplacer des animaux importuns ou qui semblent orphelins, car vous pourriez propager la rage vers des secteurs qui en sont exempts. Actuellement, le risque de déplacer la rage de cette façon est très élevé, puisque des animaux en apparence sains pourraient tout de même être porteurs de la maladie.

Importance de signaler les animaux suspects pour aider à la détection des cas de rage

En raison de la présence d'un foyer épidémique de rage du raton laveur dans le nord du Vermont qui s'étend désormais jusqu'au Québec, le Ministère demande à la population de la municipalité de Saint-Armand et des municipalités avoisinantes, dans les MRC du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi, en particulier celle des communautés le long de la frontière, de participer activement à la surveillance rehaussée. Les personnes habitant ou fréquentant l'une des 17 municipalités suivantes sont appelées à redoubler de prudence et de vigilance : Bedford, Dunham, Frelighsburg, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River, Saint-Armand, Sainte-Sabine, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Stanbridge East, Stanbridge Station, Clarenceville, Henryville, Noyan, Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Sébastien et Venise-en-Québec.

La détection rapide des cas de rage permet au Ministère de réaliser des interventions de contrôle plus efficaces et mieux adaptées à la situation épidémiologique de la rage chez les animaux sauvages. La population est donc invitée à signaler, sans attendre, les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle pouvant affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain. Outre la rage du raton laveur, d'autres variants de la rage circulent au Québec, notamment chez les chauves-souris et chez les renards.

La prudence est donc de mise en tout temps et avec toutes les espèces de mammifères. Parmi les comportements à adopter pour éviter les risques de transmission de la maladie, rappelons qu'il ne faut jamais toucher la carcasse d'un animal sauvage à mains nues. Il est également essentiel de ne pas attirer les animaux sauvages à proximité de votre résidence. Par exemple, rangez les poubelles extérieures hors de portée et évitez de nourrir les animaux domestiques dehors.

Depuis 2006, à la suite de la détection du premier cas de la maladie sur le territoire, le Québec dispose d'un Plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans la cadre de ce plan se fondent sur les recommandations d'un comité d'experts dans ce domaine et sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Depuis de nombreuses années, le Québec collabore avec les États américains et les provinces voisines afin d'éliminer la rage du raton laveur dans le nord-est de l'Amérique du Nord.

