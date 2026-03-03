Lutte contre la désinformation : Le Conseil de presse du Québec lance « Colonie 404 », le jeu vidéo québécois pour aiguiser l'esprit critique

MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec a procédé aujourd'hui au lancement officiel de Colonie 404 : Votre mission, contrer la désinformation. Ce jeu mobile éducatif mais qui ne se prend pas trop au sérieux, est conçu pour outiller les jeunes adultes face à la montée des fausses nouvelles et propose une immersion où la survie d'une colonie spatiale dépend de la rigueur informationnelle des joueurs.

L'intrigue : La vérité comme bouclier spatial

À bord du vaisseau ArthroPOD, les joueurs incarnent le responsable de l'information d'une colonie terrienne exilée. Leur mission est de filtrer les nouvelles provenant de la Terre et de décider lesquelles partager.

Inspiré des mécanismes des réseaux sociaux, le jeu encourage l'utilisateur à employer des outils d'analyse critique :

Vérification des sources

Recoupement médiatique

Analyse des termes employés dans les textes d'information

Produit par le Conseil de presse du Québec, le projet a vu le jour grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec et est le fruit d'une collaboration avec le studio montréalais Affordance et trois étudiants de l'Université de Montréal.

Le jeu est disponible gratuitement dès aujourd'hui à colonie404.com

À propos du Conseil de presse du Québec

Le Conseil de presse du Québec est l'organisme d'autoréglementation de la presse québécoise. Il travaille à la protection de la liberté de la presse et au droit du public à une information de qualité.

