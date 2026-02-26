Lancement de « Colonie 404: Votre mission, contrer la désinformation » le jeu spatial québécois pour débusquer les fausses nouvelles

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Dans un monde où la désinformation voyage plus vite que la vérité, comment outiller les jeunes adultes face aux fausses nouvelles ? C'est le défi que relève Colonie 404, un jeu mobile éducatif à impact social qui sera officiellement lancé le 3 mars prochain.

Colonie 404 est une production du Conseil de presse du Québec, en collaboration avec le studio de design de jeux vidéo Affordance et trois étudiants en développement de jeux vidéo à l'Université de Montréal. Le projet a été réalisé grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec.

L'intrigue : Survivre à la désinformation, même dans l'espace

À bord du vaisseau spatial ArthroPOD, les joueurs incarnent le responsable de l'information d'une colonie terrienne exilée. Leur mission? Filtrer les nouvelles provenant de la Terre et décider lesquelles partager.

Le défi : Certaines informations sont altérées ou totalement fausses.

La mécanique : Inspiré des codes des réseaux sociaux, le jeu encourage les joueurs à utiliser des outils d'analyse critique (vérification des sources, analyse des termes, recoupement médiatique).

L'enjeu : Chaque décision influence la crédibilité du joueur et la stabilité sociale de la colonie. Partagez trop de désinformation, et c'est le chaos assuré !

En transformant le développement de l'esprit critique en une expérience ludique et virale, Colonie 404 propose une réflexion sur le rôle que tous peuvent jouer dans la lutte contre la désinformation.

Soyez du lancement !

Quand : 3 mars 2026, 17h00

3 mars 2026, 17h00 Où : Affordance Studio, 160 R. Saint Viateur Est #300, Montréal, QC H2T 1X2

Affordance Studio, 160 R. Saint Viateur Est #300, Montréal, QC H2T 1X2 Quoi : Présentation du jeu, démonstration en direct et entrevue avec les créateurs.

