Lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires - 52 500 $ pour la réalisation d'un projet qui renforcera le réseau d'aide dans la région du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, se réjouit de l'appui financier de 52 500 $ accordé au Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup (CIP) pour l'achat d'équipements et l'amélioration des infrastructures d'entreposage du réseau d'aide alimentaire, qui permettra d'accroître le soutien auprès de la population dans la région. Cette somme provient du programme d'infrastructures des Banques alimentaires du Québec.

Le 15 janvier dernier, à Rimouski, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, ont annoncé l'ensemble des projets qui recevront un soutien financier. Une enveloppe de près de 4,4 millions de dollars était réservée à cet appel de projets et les investissements qui en découleront sont estimés à 16,3 millions de dollars.

Citations

« Les projets annoncés portent à la fois sur des besoins à court terme et sur des besoins à plus long terme. Les initiatives mises en place contribueront à valoriser les denrées et à offrir des repas sains à des personnes en situation de vulnérabilité. La poursuite de la collaboration avec le réseau des Banques alimentaires du Québec en vue de le soutenir dans la réalisation de sa mission est une priorité pour votre gouvernement. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre gouvernement a démontré sa capacité à intervenir rapidement pour s'assurer que tous nos concitoyens ont accès à des denrées. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un plan de match en sécurité alimentaire qui proposera des solutions pérennes aux défis occasionnés par l'inflation. J'y travaille, et les investissements que mes collègues et moi avons annoncés aujourd'hui s'inscrivent en continuité avec ces efforts. Cette année, je déposerai le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et la sécurité alimentaire sera au cœur de ce dernier. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je suis fière que le Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup puisse bénéficier de ce soutien financier qui contribuera notamment à répondre à la demande croissante d'aide alimentaire ainsi qu'à lutter contre le gaspillage alimentaire. En soutenant la mission du CIP, c'est toute la communauté qu'on enrichit. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Nous sommes très fiers d'être l'un des 25 projets retenus dans le cadre de ce programme d'aide financière. La subvention nous permettra d'acheter de nouveaux équipements et d'améliorer nos infrastructures d'entreposage destinées à la récupération alimentaire. Ce projet n'aurait jamais pu se faire sans ce soutien financier et sans l'appui de Moisson Kamouraska et du fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada. »

Karine Jean, directrice générale du Carrefour d'initiatives populaires de Rivière-du-Loup

« Le programme continue de démontrer l'importance d'investir dans les infrastructures locales pour mieux récupérer et partager les ressources, et ainsi nourrir un nombre encore trop élevé de Québécois et de Québécoises. Ce financement du gouvernement permet d'appuyer des projets importants chez nos membres comme Moisson Rimouski-Neigette. Qu'il s'agisse d'achats d'équipements pour les entrepôts, de cuisines de transformation ou de nouveaux locaux, ces investissements étaient nécessaires pour leur permettre de mieux répondre aux besoins toujours grandissants dans leurs collectivités, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes reconnaissants de cette confiance et de cet appui renouvelés qui permettront de mieux servir 872 000 personnes qui ont faim, chaque mois. »

Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

Faits saillants

En date du 31 mars 2023, 173 858 kilogrammes de nourriture ont été récoltés auprès de 16 magasins du Bas-Saint-Laurent au moyen du Programme de récupération en supermarchés.

Au total, 25 projets répartis dans une dizaine de régions du Québec ont été financés par le programme d'infrastructures des Banques alimentaires du Québec.

Depuis 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec contribue à nourrir, chaque mois, les quelque 872 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire.

Présent dans toutes les régions, le réseau des Banques alimentaires est constitué de 19 membres Moisson et de 13 membres Associés et il dessert près de 1 300 organismes locaux.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected] ; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167 ; Amélie Martineau, Attachée politique et responsable des communications, Bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Tél. : 418 868-0822 ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca ; Relations avec les médias: Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796