Lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires - 2 M$ à La Tablée des Chefs pour augmenter sa portée auprès des jeunes de 12 à 17 ans

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce l'octroi de 2 millions de dollars à La Tablée des Chefs. Cette aide financière permettra à l'organisme d'éduquer plus de jeunes en matière d'alimentation et de les accompagner dans le développement de leurs compétences culinaires. Cette annonce a eu lieu lors de La Grande Tablée Montréal 2023.

Plus précisément, La Tablée des Chefs vise trois objectifs :

Étendre la portée de son programme de récupération alimentaire en accroissant de 12,5 % le nombre d'établissements donateurs du réseau HRI (hôtellerie, restauration et services alimentaires en établissement), et ainsi passer de 1,8 million de portions de nourriture récupérées en 2023 à 2,13 millions en 2024. Mobiliser davantage de jeunes de 12 à 17 ans autour de la cuisine et d'une alimentation saine et locale par le biais des Brigades culinaires, en faisant passer le nombre d'écoles participantes de 250 en 2023 à 275 en 2024. Élargir l'accompagnement d'une clientèle vulnérable en milieu scolaire grâce au programme Cuisine ton avenir, en faisant passer le nombre d'écoles participantes de 30 en 2023 à 45 en 2024, ce qui portera le nombre de jeunes rejoints à 720.

En 20 ans, grâce à l'organisme, c'est plus de 15 millions de portions qui ont été distribuées et plus de 4 500 tonnes d'aliments qui ont été revalorisés. C'est également plus de 50 000 jeunes qui ont pu développer leurs connaissances et leurs compétences culinaires dans une perspective d'autonomie alimentaire.

Citations :

« La forte capacité de mobilisation et d'innovation de La Tablée des Chefs joue un rôle important auprès des Québécois et des Québécoises dans le besoin. Collectivement, nous devons allier nos forces pour lutter contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires. Je salue l'engagement de La Tablée ainsi que celui des chefs qui contribuent chaque jour à nourrir et à éduquer nos jeunes. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Tablée des Chefs apprend à nos jeunes comment cuisiner, comment éviter de gaspiller. C'est un savoir précieux qui les guidera tout au long de leur vie. Jean-François et son équipe sont pour moi de véritables partenaires mobilisés dans la lutte pour enrayer l'insécurité alimentaire au Québec. Je les remercie d'avoir participé activement aux consultations qui mèneront au 4e Plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale que je déposerai en 2024. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Nous nous réjouissons de ce soutien supplémentaire qui confirme la pertinence de nos activités, tant pour nourrir que pour éduquer. Il permettra de subvenir aux besoins immédiats pour la prochaine année en assurant la continuité de nos initiatives, dans les écoles ainsi qu'auprès des personnes les plus vulnérables, d'ici la mise en place de notre nouveau plan d'action. Il est important que nous poursuivions nos actions et que nous continuions à nous projeter dans les années à venir pour nous assurer de répondre à la demande croissante en matière d'insécurité alimentaire. »

Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs

Faits saillants :

La Tablée des Chefs agit comme agent de liaison entre les donateurs de surplus alimentaires et les organismes communautaires locaux qui prennent en charge la récupération des dons et leur distribution aux personnes en situation d'insécurité alimentaire.

Quelques retombées de La Tablée des Chefs depuis ses débuts : 15 millions de portions de nourriture ont été distribuées notamment grâce au programme de récupération alimentaire; Plus de 200 établissements donateurs participent au programme de récupération alimentaire et le soutiennent; 250 écoles secondaires accueillent le programme des Brigades culinaires et 90 milieux (DPJ et écoles) offrent le programme Cuisine ton avenir.

Les programmes de La Tablée des Chefs sont présents à travers les 17 régions administratives du Québec.

