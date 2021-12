Lutte contre l'insécurité alimentaire et réduction du gaspillage alimentaire - Québec accorde une aide financière de 3 millions de dollars au réseau Les Banques alimentaires du Québec

QUÉBEC, le 6 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en présence de la députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, annonce l'octroi aux Banques alimentaires du Québec d'une aide financière pouvant atteindre un montant de 3 millions de dollars. Cette somme permettra aux Banques alimentaires du Québec de déployer un nouveau programme d'aide financière qui soutiendra rapidement les investissements les plus urgents et de poser un diagnostic sur ses besoins en infrastructures.

Comme l'un des principaux obstacles à l'accroissement des services fournis par Les Banques alimentaires du Québec réside dans le manque d'infrastructures d'entreposage, le programme accompagnera les membres du réseau dans leurs projets d'achat d'équipement (réfrigération et congélation) ou de construction (réaménagements agrandissement de locaux ou de sites d'entreposage). Ainsi, les membres des Banques alimentaires du Québec auront une capacité accrue de transformer et de distribuer des denrées auprès des bénéficiaires. En plus de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, le réseau contribuera à la réduction du gaspillage alimentaire, deux objectifs qui figurent parmi les priorités du gouvernement.

Citations

« Depuis près de deux ans, les plus vulnérables de notre société sont mis à mal par les effets collatéraux de la crise sanitaire. La demande d'aide alimentaire s'est accrue. Les Banques alimentaires du Québec joue un rôle de premier plan en matière d'aide alimentaire. Les interventions de ce réseau se sont avérées indispensables durant la pandémie. Le réseau contribue également à la lutte contre le gaspillage alimentaire et, par le fait même, à celle pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je souhaite que cette aide financière facilite la tâche de l'ensemble des banques alimentaires et les épaule dans leur mission essentielle. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aucun milieu n'est à l'abri de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. Dans une société aussi choyée que la nôtre, il est intolérable de souffrir de la faim. À cet égard, le réseau Les Banques alimentaires du Québec et tous les bénévoles qui gravitent dans son orbite remplissent une mission vitale. En plus de permettre à de nombreuses familles de mettre de la nourriture sur leur table, ce réseau participe à la préservation de l'environnement en réduisant les pertes et le gaspillage alimentaire. L'annonce d'aujourd'hui représente donc un investissement pour renforcer la qualité de vie et la résilience de nos communautés. »

Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Cet investissement du gouvernement du Québec donnera un bon coup de main à nos membres afin de moderniser leurs installations, améliorant ainsi leur efficacité à desservir les 600 000 personnes qui ont faim, chaque mois, à travers le Québec. Nous ne pouvons passer sous silence l'appui du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et de son équipe depuis le début de la pandémie. Au nom de tout le réseau des Banques alimentaires du Québec, merci ! »

M. Martin Munger, directeur général des Banques Alimentaires du Québec

Faits saillants

Depuis 1988, Les Banques alimentaires du Québec contribue à nourrir les quelque 600 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire chaque mois.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec est constitué de 19 membres Moissons et de 13 membres Associés.

Le réseau est présent dans toutes les régions et dessert près de 1 200 organismes locaux.

Lien connexe

Les Banques alimentaires du Québec : https://banquesalimentaires.org/

https://www.facebook.com/mapaquebec/

https://twitter.com/mapaquebec

https://www.instagram.com/mapaquebec/

https://www.linkedin.com/company/ministere-d-a-d-p-e-d-l

https://www.youtube.com/user/mapaquebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525