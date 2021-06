Lutte aux changements climatiques : La STL choisit ses partenaires pour la construction de ses installations technologiquement adaptées aux autobus 100% électriques

Le Groupe CT4, expert en ingénierie formé des groupes Bouthillette Prizeau, SNC Lavalin, Systra et Équipe Laurence, élaborera les plans et devis de construction des prochains bâtiments.

« Déjà en 2012, nous avons emboîté le pas au mouvement mondial d'électrification. L'annonce de ces nouveaux partenariats marque le début d'une collaboration qui, ultimement, transformera notre entreprise et assurera que nous pourrons charger et opérer davantage de bus électriques dès 2025 » partage Eric Morasse, président du Conseil d'administration de la STL.

Le projet

Rappelons que la STL est résolument engagée dans sa transformation pour poursuivre la lutte aux changements climatiques, la Société de transport de Laval a pour objectif de faire rouler uniquement des autobus 100% électriques dès 2040. De plus, elle doit faire face à l'augmentation de son achalandage projeté en ajoutant des autobus à son parc.

La STL augmentera de 50% sa superficie en ajoutant 19 000 m 2 supplémentaires.

supplémentaires. 145 cases de stationnement sont prévues pour accueillir les autobus électriques

Dès 2025, la STL vise l'achat uniquement de bus 100% électriques

À propos de la Société de transport de Laval

La Société de transport de Laval (STL) est un organisme public de transport collectif qui dessert le territoire de Laval, troisième ville en importance au Québec, depuis 1971. Elle fête ses 50 ans en juin 2021. La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements et parcourent quelque 13 millions de kilomètres par année. La société possède actuellement un parc de 336 autobus répartis sur 47 lignes, desservant quelque 2 700 arrêts et couvrant plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL opère à partir de son centre des opérations situé au 2250, avenue Francis-Hughes. Elle compte à ce jour plus de 1 200 employés. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. stlaval.ca.

À propos de nos partenaires

STGM

Fondée en 2001, STGM est l'une des plus importantes firmes d'architecture comptant plus de 150 architectes et professionnels interdisciplinaires qui met à profit ses expertises dans l'accompagnement et la réalisation de projets complexes et stimulants. STGM s'engage à comprendre, à concevoir et à livrer efficacement les projets confiés, tout en créant un impact positif sur la vie des gens. Ses expertises, son ingéniosité, sa responsabilité et la complémentarité qui définissent STGM mènent à une architecture sans limite, qui ne comporte aucune restriction ni réserve.

SidLee architecture

Sid Lee Architecture est une firme multidisciplinaire reconnue pour sa volonté de faire de l'architecture un véhicule qui impact positivement les milieux de vie des citoyens. C'est plus de 60 professionnels en architecture et en design d'intérieur qui cherchent à poser des gestes à l'échelle humaine, et créer des environnements inclusifs qui favorisent des expériences de qualité. Le projet d'architecture est vu comme l'œuvre d'une réflexion collective qui propose des solutions innovatrices à des problèmes complexes.

Bouthillette Parizeau

Bouthillette Parizeau offre le meilleur de l'ingénierie du bâtiment pour les secteurs institutionnels, commerciaux, multirésidentiels et industriels. Animés de la conviction que chaque projet est unique, ses professionnels novateurs et expérimentés s'impliquent activement de la conception à la mise en service. L'approche personnalisée de la firme et le respect témoigné à sa clientèle lui ont permis, depuis 1956, d'être un leader du bâtiment reconnu à travers le Canada, en plus de remporter de nombreux prix d'excellence technique. Très active sur les enjeux climatiques, elle intègre à tous ces projets les meilleurs pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale de ses projets.

SNC Lavalin

SNC-Lavalin inc. est l'un des plus importants groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur majeur en matière de propriété d'infrastructures et de services d'exploitation et d'entretien.

Systra

SYSTRA est l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et les solutions de mobilité. Depuis plus de 60 ans, le Groupe s'engage auprès des villes et des territoires pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures et systèmes de transport.

Équipe Laurence

Équipe Laurence est reconnue pour la qualité de sa conception. Un projet de construction doit évidemment atteindre des objectifs utilitaires, mais l'entreprise s'assure qu'il se démarque aussi par son esthétisme. Une attention particulière est portée au fait que le résultat doit s'intégrer adéquatement au milieu environnant. Le personnel demeure à l'affût des avancées technologiques du génie civil et s'est muni des outils de conception les plus récents, entièrement tridimensionnels.

