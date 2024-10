LUNE NOIRE : LE PARC JEAN-DRAPEAU SE TRANSFORME POUR UNE EXPÉRIENCE D'HALLOWEEN IMMERSIVE

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de son 150e anniversaire, le parc Jean-Drapeau présente une expérience d'Halloween inédite avec Lune Noire, du vendredi 25 au dimanche 27 octobre. Niché à l'ombre du pavillon Hélène-de-Champlain et au pied du mont Boullé, le village éphémère Lune Noire promet de faire rêver les plus jeunes et de plonger les adultes dans des cauchemars inoubliables grâce à une ambiance envoûtante, où se mêlent magie, mystère et frayeur.

« Les célébrations du 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau se poursuivent cet automne avec Lune Noire, qui se veut une véritable célébration du patrimoine du parc, dans un lieu où légendes, frissons et magie s'entrelacent pour créer une expérience immersive sans précédent. Qu'ils viennent pour les activités familiales ou pour les sensations fortes, nos visiteurs découvriront le parc sous un angle totalement nouveau, à travers une ambiance aussi envoûtante qu'effrayante », explique Véronique Doucet, directrice générale du parc Jean-Drapeau.

La Dernière Balade : légende, frissons et forces mystérieuses au mont Boullé

Attraction majeure de l'événement, le parcours hanté La Dernière Balade transporte les visiteurs dans une histoire inquiétante. En 1934, lors d'une fête foraine organisée au pied du mont Boullé, Angèle, une petite fille de 7 ans, disparaît sans laisser de trace. Depuis, randonneurs et ouvriers rapportent des phénomènes étranges : rires d'enfants, bruits inquiétants et musique résonnent dans la forêt. Aujourd'hui, 90 ans plus tard, une nouvelle fête foraine est recréée pour le 150e anniversaire du parc. Mais attention : La Dernière Balade est dangereuse, et rares sont ceux qui en sortent indemnes.

Ce parcours d'environ 1 km, composé de stations thématiques, plonge les participants dans une immersion totale avec des décors fascinants, des performances artistiques saisissantes et des ambiances sonores troublantes. Dès la tombée de la nuit, des forces insoupçonnées s'éveillent, enveloppant tout le site dans une atmosphère à la fois terrifiante et captivante. Des activités foraines en soirée prolongeront également l'expérience, créant un espace festif et envoûtant pour les adultes. Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver rapidement.

Animations familiales en journée

Le village Lune Noire propose une série d'activités gratuites pour les familles tout au long de la journée, telles qu'une chasse aux bonbons, de la décoration de citrouilles et des jeux forains participatifs.

Une expérience unique et inclusive

Un forfait spécial pour les célibataires sera également disponible, offrant une occasion unique de rencontrer des gens hors des applications de rencontre. Avec une ambiance propice aux échanges, les participants pourront profiter de cette immersion tout en créant de nouvelles connexions.

Billetterie et informations pratiques

La billetterie ouvre à partir du jeudi 3 octobre. Le nombre de places pour La Dernière Balade étant limité, il est conseillé de réserver dès que possible. L'événement se tiendra beau temps, mauvais temps, garantissant à tous une expérience inoubliable.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Junior Bombardier, président, Bombardier Communications, 514 941-3794