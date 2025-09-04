Lumière sur le loisir culturel : un week-end d'exploration artistique à VSP

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Du 19 au 21 septembre, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension invite le public à plonger dans l'univers du loisir culturel à l'occasion de Lumière sur le loisir culturel, un événement festif et gratuit qui célèbre la créativité locale sous toutes ses formes.

Organisé en collaboration avec les organismes culturels du territoire, ce rendez-vous met en lumière la richesse de la pratique artistique amateur et l'offre culturelle accessible à toutes et tous. Expositions, ateliers participatifs, performances, portes ouvertes et rencontres inspirantes seront au programme dans plusieurs lieux de l'arrondissement.

« Grâce à l'engagement de nos partenaires, nous proposons une programmation variée autour des arts visuels, du théâtre, de la danse, de la musique et de la lecture. C'est une belle occasion pour les citoyennes et citoyens de s'initier à de nouvelles disciplines ou simplement de s'amuser en famille, tout près de chez eux », souligne Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Tous les événements sont gratuits et ouverts à tous les âges. Une belle façon de découvrir les talents du quartier et de s'approprier les espaces culturels de l'arrondissement.

Consultez la programmation détaillée sur le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

