Lumière scintillante, joie radicale : Le Musée des beaux-arts du Canada dévoile Qillaniq -- la plus grande exposition d'art circumpolaire autochtone du monde

OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ - Du 12 juin au 20 septembre 2026, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présente Qillaniq, une exposition majeure entièrement consacrée aux artistes contemporains de la région circumpolaire de l'Arctique. Avec plus de 80 œuvres d'art réalisées par plus de 70 artistes, Qillaniq s'impose comme la plus grande exposition circumpolaire jamais organisée. Dépassant toutes les attentes, elle s'apprête à redéfinir les contours de l'art contemporain mondial.

Le titre de l'exposition, Qillaniq (prononcé qeel-lah-NEEQ), est un mot inuktitut qui évoque le scintillement de la lumière du soleil ou de la lune lorsqu'elle se reflète sur l'eau. Ce concept puissant sert de métaphore à l'éclat des peuples autochtones circumpolaires qui résistent à la colonisation, maintiennent leur lien profond avec la terre et s'appuient sur l'art pour faire entrer l'extraordinaire dans la vie quotidienne.

« Alors que le regard du monde entier se porte souvent sur l'Arctique à travers le prisme de la crise et de l'urgence géopolitique, Qillaniq aborde cette période sous un angle différent », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du MBAC. « Cette exposition historique ne demande pas la permission d'exister au présent -- elle l'exige. Dans la lignée de Sakahàn et d'Àbadakone, c'est un immense privilège pour le Musée des beaux-arts du Canada de présenter un projet d'une telle envergure, d'une telle complexité et d'une telle portée internationale. L'exposition nous invite à considérer l'Arctique comme un espace générateur, un espace de vie et de réflexion. Nous sommes profondément reconnaissants envers l'équipe de commissaires entièrement autochtone et les artistes participants, dont la vision, la rigueur intellectuelle et la force créative mettent en lumière la manière dont l'art autochtone contemporain façonne les dialogues culturels mondiaux. »

« Qillaniq marque un tournant pour le Musée des beaux-arts du Canada en réunissant la plus vaste collection d'œuvres autochtones circumpolaires jamais présentée. Ce projet marque l'aboutissement de plusieurs années de relations étroites tissées à travers l'Arctique, cette exposition est l'expression d'une joie radicale et une célébration d'artistes qui remettent en question les normes coloniales. En ces temps troublés, alors que l'Arctique est confronté aux changements climatiques et à des bouleversements géopolitiques, ces incroyables artistes Inuits, des Premières Nations, Sámis et Autochtones d'Alaska nous rappellent le pouvoir des liens familiaux. Leurs voix sont courageuses, fortes et révélatrices -- elles nous montrent que même face à l'adversité, les artistes nous guideront toujours vers cette lumière brillante », ont déclaré Steven Loft, Michelle LaVallee et Reneltta Arluk, de l'équipe de direction du département Voies autochtones et décolonisation au Musée des beaux-arts du Canada.

« Qillaniq nous rappelle avec force comment l'art véhicule la culture et favorise les liens intergénérationnels », a déclaré Robyn Small, directrice principale, Philanthropie, développement durable et responsabilité d'entreprise au Groupe Banque TD. « Chez TD, nous sommes fiers de soutenir le Musée des beaux-arts du Canada dans sa volonté de créer un espace permettant aux artistes issus des communautés autochtones de partager leurs histoires avec leurs propres mots, tout en ouvrant cette expérience à un public élargi. »

Briser le « moule muséal »

Organisée par une équipe commissariale internationale entièrement autochtone de la région circumpolaire, l'exposition Qillaniq rejette les traditions institutionnelles rigides au profit d'une approche improvisée et multidisciplinaire qui rend hommage aux artistes vivant.e.s.

L'exposition a été pensée à la fois comme un vaisseau et comme un corps, permettant aux visiteurs de découvrir un monde arctique interconnecté et fluide. Ici, l'art transcende les frontières géopolitiques modernes pour s'étendre sans discontinuer à travers l'Alaska, l'Inuit Nunaat (Inuit), le Sápmi (Sámi) et le Denendeh (Dénés).

L'équipe commissariale est composée de :

Jocelyn Piirainen , Inuk urbaine originaire d'Iqaluktuuttiaq, au Nunavut, conservatrice associée, et d' Ooleepeeka Eegeesiak , Inuk et Qallunaaq. Née à Iqaluit, au Nunavut, adjointe à la conservation, toutes deux du département Voies autochtones et décolonisation au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC);



et les commissaires invitées :





, Inuk urbaine originaire d'Iqaluktuuttiaq, au Nunavut, conservatrice associée, et d' , Inuk et Qallunaaq. Née à Iqaluit, au Nunavut, adjointe à la conservation, toutes deux du département Voies autochtones et décolonisation au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC); et les commissaires invitées : Liisa-Rávná Finbog (Sámi), chercheuse, duojár, autrice et commissaire sámi originaire d'Oslo et de la partie norvégienne du Sápmi (Vaapste et Skánit).

(Sámi), chercheuse, duojár, autrice et commissaire sámi originaire d'Oslo et de la partie norvégienne du Sápmi (Vaapste et Skánit). Nadia Jackinsky-Sethi (Alutiiq), historienne de l'art, consultante en muséologie et autrice basée à Kachemak Bay, en Alaska ;

(Alutiiq), historienne de l'art, consultante en muséologie et autrice basée à Kachemak Bay, en Alaska ; Taqralik Partridge (Inuk), autrice, poète de spoken word et commissaire indépendante originaire de Kuujjuaq, au Nunavik (Québec), résidant aujourd'hui à Ottawa ;

(Inuk), autrice, poète de et commissaire indépendante originaire de Kuujjuaq, au Nunavik (Québec), résidant aujourd'hui à Ottawa ; Laakkuluk Williamson (Kalaaleq - Inuk du Groenland), artiste de performance, poète, actrice, commissaire, conteuse et écrivaine. Vit et travaille à Iqaluit.

Les artistes participant.e.s incarnent une riche mosaïque de cultures, notamment celles des Gwich'in, des Inuvialuit, des Sugpiat et d'autres nations autochtones du Nord, unis dans une célébration fervente de l'Arctique et de la souveraineté autochtone.

Qillaniq met en avant des voix de renommée internationale, parmi lesquelles Maureen Gruben (Inuvialuk), Billy Gauthier (Inuk), Viktor Iadne (Nenets), Jouni Laiti (Sámi), Bolatta Silis-Høegh (groenlandaise), Krystle Silverfox (Tutchone du Nord) et Ningiukulu Teevee (Inuk).

« Qillaniq est l'expression d'une joie radicale, une exploration de ce que les artistes nous montrent comme étant possible au sein de nos communautés, un espace dédié à ceux qui transforment notre monde -- même s'ils ne correspondent pas toujours aux normes des institutions coloniales. C'est une célébration de ceux qui font de l'amour leur réponse face à l'adversité. Ces artistes sont à l'avant-garde de la scène artistique contemporaine mondiale », a déclaré l'équipe de commissaires. « Qillaniq, ce scintillement sur l'eau, cette lumière éclatante, rend hommage aux artistes audacieux.euse.s du monde circumpolaire qui nous disent à tous que notre existence suffit. »

Des débuts nord-américains retentissants et de nouvelles commandes

Les œuvres mises à l'honneur dans cette exposition sont polyphoniques, multidisciplinaires et improvisées. Inspirées par les valeurs autochtones qui prônent l'engagement communautaire sous toutes ses formes, elles mêlent héritages intergénérationnels et technologies de pointe pour capter l'attention du monde entier.

Les visiteurs pourront découvrir une grande variété de supports, notamment le dessin, la gravure, la peinture, la vidéo, l'installation, la sculpture et l'art de la performance.

Dans ce qui s'inscrit comme un moment historique pour la communauté artistique internationale, l'installation emblématique de Máret Ánne Sara, Pile o'Sápmi Supreme (2017), sera présentée pour la toute première fois en Amérique du Nord, proposant une réflexion profonde et stimulante sur les droits du peuple Sápmi.

L'exposition dévoilera également huit nouvelles œuvres commandées spécialement pour Qillaniq.

Défi et amour

Qillaniq met en lumière le rôle central de l'identité dans la construction d'un avenir collectif. À travers les thèmes de la connectivité, de la relocalisation, de l'adoption, de la subsistance, des changements climatiques, de l'activisme et de la célébration vibrante de la culture queer autochtone, l'exposition prouve que la résistance et la solidarité sont des ingrédients indispensables à la joie. C'est une célébration lumineuse et triomphante de la survie, qui démontre que la culture arctique contemporaine ne se contente pas de subsister : elle s'épanouit grâce à l'amour, à la créativité et à un élan imparable.

Programmes publics

Afin d'enrichir l'expérience des visiteurs, le Musée des beaux-arts du Canada propose une série de programmes publics permettant d'approfondir la découverte de l'exposition. Ces activités comprennent des visites guidées par les commissaires, des conférences d'artistes au cœur même des salles d'exposition, le lancement du catalogue, des projections de films, des ateliers artistiques gratuits le jeudi, des activités familiales (« Ateliers ouverts ») ainsi que des ateliers animés par des artistes. Pour plus de détails, consultez la rubrique « Événements à venir » sur la page de l'exposition à beaux-arts.ca.

Catalogue

L'exposition s'accompagne d'un catalogue richement illustré. Réunissant des essais rédigés par 24 contributeurs de la région circumpolaire et des reproductions d'œuvres des artistes exposés, cette publication de 262 pages célèbre le Nord circumpolaire tel qu'il est réellement, et non tel que le Sud pourrait l'imaginer ou le fantasmer. L'ouvrage est disponible dès maintenant à la boutique du Musée et en ligne.

L'exposition Qillaniq est organisée par le Musée des beaux-arts du Canada, avec les remerciements au commanditaire principal, le Groupe Banque TD, et bénéficie du généreux soutien de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, ainsi que de l'appui précieux de l'Initiative mondiale pour le leadership dans l'Arctique d'Affaires mondiales Canada, et du commanditaire secondaire Armstrong Fine Art Services. Le Musée remercie également le projet Curating Indigenous Circumpolar Cultural Sovereignty (CICCS), un projet de recherche basé à l'Université York et financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. De plus, le Musée est reconnaissant de la collaboration de l'ambassade du Royaume du Danemark, de l'ambassade de Finlande à Ottawa, de l'ambassade du Royaume de Norvège et de l'ambassade de Suède au Canada.

Retour du laissez-passer Un Canada fort

Pour que ces expositions de renommée mondiale soient accessibles à tous, le Musée des beaux-arts du Canada est ravi de relancer le laissez-passer Un Canada fort. À compter du 19 juin, e laissez-passer offre aux personnes de moins de 24 ans l'entrée gratuite ou à tarif réduit à la collection et aux expositions du Musée, ce qui en fait le compagnon idéal pour un été culturel dans la capitale.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives. Notre édifice à l'architecture spectaculaire et baigné de lumière est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, à Ottawa.

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SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]