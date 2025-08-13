LUGUENTZ DORT REVIENT À MONTREAL-NORD POUR CÉLÉBRER AVEC LES JEUNES DE SON QUARTIER

MONTRÉAL-NORD, le 13 août 2025 /CNW/ - Luguentz Dort, champion de la NBA 2025, et fierté de Montréal-Nord, revient là où tout a commencé. Quelques semaines après avoir soulevé le trophée le plus convoité du basketball professionnel, l'ailier vedette de la NBA vient partager ce moment historique avec la communauté qui l'a vu grandir.

Né et élevé à Montréal-Nord, Dort a fait ses premiers dribbles sur les terrains du parc St-Laurent, où il a pu compter sur un soutien indéfectible de ses proches. Aujourd'hui, il revient « à la maison » pour célébrer cette victoire historique et inspirer la prochaine génération d'athlètes et de rêveurs.

Grande fête « en famille »

Le public de la grande région de Montréal est invité à se joindre à « Lu » lors d'un événement festif et rassembleur qui aura lieu :

Jeudi 21 août

11 h à 14 h 30

Parc Pilon (intersection Pie-IX et Henri-Bourassa)

Au programme : présentation du trophée de la NBA, séance de photos, moments d'échanges avec les jeunes, musique, spectacles, activités sportives pour toute la famille et BBQ gratuit.

« Montréal-Nord, c'est là que tout a commencé pour moi. C'est ici que j'ai appris le travail, la persévérance et l'importance de la communauté. Ramener le trophée ici, c'est ma façon de dire merci à celles et ceux qui m'ont soutenu et encouragé », déclare Luguentz Dort.

« Luguentz est un exemple vivant pour nos jeunes. Son retour et son désir de partager ce moment avec notre communauté envoient un message puissant : peu importe d'où on part, les rêves les plus grands sont à portée de main », souligne la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « Nous sommes évidemment fiers de ses réalisations, mais nous sommes surtout fiers de l'homme qu'il est devenu. »

À propos de Luguentz Dort

Né en 1999 de parents haïtiens à Montréal-Nord, Luguentz Dort a surmonté de nombreux obstacles pour devenir un joueur de basketball reconnu internationalement. Il a commencé à jouer dès son jeune âge, démontrant rapidement un talent exceptionnel et une détermination inébranlable. Après une carrière universitaire remarquable à Arizona State University, Dort a rejoint la NBA en 2019, signant un contrat de cinq ans d'une valeur de 87,5 M$ US avec l'Oklahoma City Thunder.

En 2022, il a cofondé avec sa famille la Fondation Maizon Dort, qui vise à améliorer la vie des jeunes issus de communautés défavorisées à Montréal, à Oklahoma City et dans le centre de l'Arizona grâce aux sports d'équipe.

Surnommé « LuTheBeast », il est reconnu pour sa défense acharnée, son agilité et sa capacité à marquer dans les moments décisifs. Son parcours inspirant -- des débuts modestes à Montréal jusqu'au succès en NBA -- est un véritable témoignage de résilience et de travail acharné.

En 2024, à l'âge de 25 ans, Dort a été sélectionné pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d'été de Paris -- sa première participation olympique et une étape importante dans sa carrière. En 2025, il a été nommé dans la Première Équipe All-Defensive de la NBA et est devenu l'un des premiers joueurs de l'histoire du Thunder à remporter un championnat NBA.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements : Daniel Bussières, Chef de division, Relations avec les citoyens et Communications, [email protected], 514 608-4001