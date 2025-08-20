INVITATION AUX MÉDIAS - LUGUENTZ DORT ET LE TROPHÉE LARRY O'BRIEN À MONTRÉAL-NORD

Jeudi 21 août 2025

MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - Le champion NBA 2025 Luguentz Dort revient dans son quartier natal de Montréal-Nord pour présenter le trophée Larry O'Brien à la communauté et célébrer avec les jeunes de son quartier.

Parc Pilon (Pie-IX / Henri-Bourassa)

11 h à 14 h - Grand événement festif

Écran géant, DJ, BBQ gratuit, danse, jeux gonflables

Arrivée de Luguentz Dort vers 12 h 30

Allocutions, mêlée de presse (13 h 30), séance photo et activités sportives

Défilé : Rue de Charleroi, 12 h 15

Luguentz Dort défilera sur la rue de Charleroi, avec le trophée, à bord d'une voiture décapotable. Départ à l'intersection de l'avenue Garon (est) en direction de l'avenue Gariépy (ouest).

Lieu de captation suggéré: devant la mairie d'arrondissement (4243, rue de Charleroi).

Stationnement médias : Rue Arthur-Champoux (accès via Gariépy)

Entrevues : la mairesse Christine Black est disponible aujourd'hui et demain

Note : Aucune entrevue individuelle ne sera accordée par Luguentz Dort dans le cadre de cet événement

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Contact médias : Louis Tremblay, [email protected], 514 617-3256