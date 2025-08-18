INVITATION AUX MÉDIAS - LUGUENTZ DORT ET LE TROPHÉE LARRY O'BRIEN À MONTREAL-NORD JEUDI

MONTRÉAL-NORD, QC , le 18 août 2025 /CNW/ - Tel qu'annoncé la semaine dernière, Luguentz Dort, ailier vedette du Thunder d'Oklahoma City et champion 2025 de la NBA, ramènera le prestigieux trophée Larry O'Brien à Montréal-Nord jeudi prochain, 21 août.

Ce passage sera, pour lui, l'occasion de partager cette victoire historique avec la communauté qui l'a vu grandir et de célébrer avec les jeunes de son quartier. Voici les informations en lien avec les activités publiques de la journée.

11 h à 14 h

Grand événement festif

LUGUENTZ REVIENT À LA MAISON

Grande fête avec des centaines d'amis, famille, personnalités et invités

parc Pilon (intersection des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa)

Voici les principaux éléments du déroulement de cette activité.

11 h : Début des festivités

Écran géant

DJ / musique

BBQ et kiosques alimentaires gratuits

Spectacle de danse

Barber shop

Jeux gonflables

Peinture collective en direct / Œuvre hommage à LU

Veuillez noter la présence exceptionnelle, à cette activité, de trois vedettes de renommée internationale :

Rumble the Bison ( Oklahoma City )

Youppi (Montréal)

Nordy (Montréal-Nord)

Ceux-ci ne seront malheureusement pas disponibles pour entrevues.

12 h 30 : Arrivée de Luguentz Dort

Allocutions (élu.e.s et Luguentz Dort)

13 h 30: Mêlée de presse

(dans le parc, au nord de l'espace public)

13 h 45: Séance photo avec le trophée et la population

13 h 45 : Basketball libre et mini-parcours avec des jeunes

(sur le terrain de basket)

14 h : Fin de la portion officielle de l'événement

12 h15 à 12 h 30

Défilé

DÉFILÉ RUE DE CHARLEROI

Luguentz Dort défilera sur la rue de Charleroi, avec le trophée, à bord d'une voiture décapotable. Le départ du cortège est prévu à 12 h 15 à l'intersection de l'avenue L'Archevêque (est) en direction de l'avenue Gariépy (ouest).

Lieu de captation suggéré

Les représentants des médias qui souhaitent capter des images de ce défilé sont invités à se présenter devant la mairie d'arrondissement (4243, rue de Charleroi).

En plus de la population attendue, des employé.e.s de l'Arrondissement ainsi que des jeunes athlètes, membres de clubs sportifs (basketball, football, natation…) de l'arrondissement, seront rassemblés à cet endroit.

Ce lieu a l'avantage d'être à proximité (env. 300 mètres) du parc Pilon.

Entrevues avec la mairesse

Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, est disponible toute la semaine pour accorder des entrevues au sujet des activités de cette journée nord-montréalaise ainsi qu'au sujet des années de jeunesse de Luguentz Dort, alors qu'il faisait ses premiers dribbles sur les terrains du parc St-Laurent.

Stationnement réservé

Des espaces de stationnement seront réservés aux représentants des médias au sud du parc, sur la rue Arthur-Champoux (accès par l'avenue Gariépy)

Prévoir une carte de presse si le véhicule utilisé n'est pas identifié aux couleurs du média.

Entrevues individuelles avec l'athlète

En raison d'un emploi du temps très serré, Luguentz Dort ne pourra accorder d'entrevues individuelles. Les médias sont donc invités à prendre part à la mêlée de presse prévue à cet effet.

Pour toute question concernant Luguentz Dort, les représentants des médias sont priés de communiquer avec Philip Vanden Brande, vice-président, associé et attaché exécutif chez annexe média, à l'adresse suivante : [email protected].

Diffusions en direct / besoins spéciaux

Tout média qui a des demandes spécifiques liées à la captation ou à la diffusion de l'événement, ou à des besoins techniques ou logistiques est invité à contacter l'Arrondissement au préalable.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements : Louis Tremblay, Chargé de communication, louis.tremblay2 @montreal.ca, 514 617-3256