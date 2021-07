QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui la nomination de Ludwig W. Willisch aux conseils d'administration de iA Société financière inc. et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. M. Willisch est également membre des conseils d'administration de certaines filiales américaines de iA Groupe financier.

Ludwig Willisch est un cadre supérieur et un administrateur de sociétés accompli cumulant 40 ans de réussites dans les domaines automobile, financier et économique. M. Willisch a passé plus de 20 ans dans des postes de responsabilité croissante chez BMW, y compris comme chef de BMW Japon, chef des ventes en Europe du Groupe BMW, président et chef de la direction de BMW Amérique du Nord LLC et chef du Groupe BMW, région des Amériques. Dans ce dernier rôle, il était responsable des ventes, du marketing, de la distribution et du service après-vente du Groupe BMW des Amériques (Nord, Sud et Caraïbes).

M. Willisch détient un Diplom-Volkswirt (l'équivalent d'une maitrise) en économie de l'Université de Cologne. Il a été membre des conseils de BMW (US) Holding Corp., de BMW NA et de Designworks/USA Inc. Il a aussi été vice-président du conseil de la chambre de commerce germano-américaine et membre du conseil des fabricants pour le Secrétaire du Commerce des États-Unis. Ludwig est actuellement membre non exécutif du conseil de HYDAC Corp. à Bethlehem (Pennsylvanie). Il est membre du conseil consultatif automobile de Roechling SE à Mannheim, en Allemagne et membre du American Council on Germany (conseil américain sur l'Allemagne) à New York. Enfin, il est conseiller d'affaires pour Accenture, une entreprise de conseil.

Avec Jacques Martin à leur tête, les deux conseils d'administration, dont la composition est identique, ont maintenant quatorze membres, dont treize qui sont des administrateurs indépendants. Par ailleurs, 36 % des membres du conseil sont des femmes.

À propos de iA Groupe financier

