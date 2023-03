NEW YORK, 15 mars 2023 /CNW/ - LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre mieux, en ayant la durabilité comme vision, a donné le ton au printemps de façon spectaculaire en étant le vêtement de choix pour la légende de l'écran Lucy Liu, qui portait récemment la robe chemise en soie à rayures Amalfi avec ceinture et le pantalon large en soie à plis Timeless - deux pièces clés du premier volet de la collection printanière 2023 de l'icône mondiale de la soie, Life in Color. Mme Liu a partagé son style époustouflant sur sa page Instagram le 1er mars, pendant la journée de la présentation à la presse de son nouveau film, Shazam! La Rage des Dieux.

Lucy Liu sublime en LILYSILK lors de la présentation à la presse de son prochain film, Shazam! La Rage des Dieux

La nouvelle collection de LILYSILK lancée récemment comprend trois parties distinctes, soit la collection Stripe, la collection Lavender et la collection Paisley. La prédominance des lignes verticales dans la collection Stripe de LILYSILK symbolise l'indépendance, la vitalité, la croissance, l'énergie de vie et la puissance. L'évolution continue de la pensée des gens a mené à faire des rayures le symbole de la « liberté de choisir » et le contraste des rayures verticales bleu marine et blanc naturel illustre un sens de la mode plus sophistiqué. En plus de la chemise en soie Amalfi, la robe chemise en soie à rayures Amalfi avec ceinture et la robe chemise en soie à rayures Amalfi sont d'autres pièces remarquables.

« Lucy a l'air si confiante, charmante et époustouflante dans cette chemise à rayures simple, mais éclatante, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Le courage, le travail acharné, et une soif constante d'exploration et d'aventure, c'est exactement la vision de LILYSILK. »

De plus, le 21 mars 2023, LILYSILK lancera officiellement le deuxième volet très attendu de sa collection printanière de 2023, qui comprendra cinq fabuleuses pièces en tricot de soie. Surveillez le site Web officiel de LILYSILK pour en savoir plus à mesure que la journée s'approche.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et un mode de vie plus durable. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un meilleur endroit où vivre.

