Luc Godbout honoré pour sa contribution à la société québécoise - Isabelle Poulet lui a remis la médaille de la députée de l'Assemblée nationale

LONGUEUIL, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - La députée de Laporte, Isabelle Poulet, a remis la médaille de la députée de l'Assemblée nationale à Luc Godbout, citoyen de la circonscription de Laporte, le 28 mai dernier, afin de souligner son engagement exceptionnel envers la société québécoise et son apport remarquable à la réflexion collective sur les enjeux fiscaux et financiers.

Luc Godbout honoré pour sa contribution à la société québécoise (Groupe CNW/Isabelle Poulet, députée de Laporte)

Fiscaliste reconnu et professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, M. Godbout s'est distingué au fil de sa carrière par la qualité de ses recherches, sa rigueur intellectuelle et sa volonté constante de participer au débat public québécois.

Par ses travaux, ses interventions publiques et sa participation à de nombreuses discussions de société, il a permis de rendre plus accessibles des enjeux complexes qui touchent directement les citoyens. Son expertise et son talent de vulgarisateur ont fait de lui une voix influente et respectée en fiscalité et en finances publiques.

« Dans un contexte où les débats publics gagnent à être éclairés par la rigueur, la nuance et les faits, Luc Godbout s'est imposé comme une référence incontournable. Son engagement envers le bien commun et sa capacité à rendre accessibles des enjeux complexes ont grandement enrichi la réflexion collective au Québec », a souligné la députée.

Au-delà de son expertise reconnue, M. Godbout a su inspirer confiance auprès de nombreux acteurs des milieux universitaires, économiques et publics. Son parcours témoigne d'un profond engagement envers l'équité, le bien commun et l'avenir du Québec.

Par cette distinction, la députée de Laporte souhaite souligner la place importante qu'occupe Luc Godbout dans la réflexion entourant les enjeux publics ainsi que son engagement constant au service de la société québécoise.

SOURCE Isabelle Poulet, députée de Laporte

Renseignements : Brigitte Mercier, Attachée politique, Bureau de la députée de Laporte, 514 795-3728, [email protected]