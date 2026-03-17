Isabelle Poulet fait le point sur son avenir politique

LONGUEUIL, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Toujours animée par sa volonté de servir, mais de façon différente, la députée indépendante de Laporte, Isabelle Poulet, a annoncé aujourd'hui qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections provinciales.

Celle qui avait été élue sous la bannière de la CAQ en 2022, avant de quitter en novembre dernier la formation politique qui ne correspondait plus à ses valeurs, a tenu à annoncer, dans un premier temps, sa décision aux citoyennes et aux citoyens de sa circonscription. « Après mûre réflexion, c'est avec beaucoup d'émotions que j'en suis venue à la conclusion que je ne serai pas sur les rangs pour la prochaine campagne électorale », indique Mme Poulet. « Mes premiers mots sont pour la population de la circonscription de Laporte, que je tiens à remercier du fond du cœur pour la confiance qu'ils m'ont accordée au cours des quatre dernières années. Ce fut un réel honneur de pouvoir défendre leurs intérêts et de propulser leurs projets. Être députée de Laporte aura été l'un des plus grands honneurs de ma vie. »

Bien qu'elle quitte la politique active, celle qui cumule plus de 20 ans de service public n'entend pas pour autant être moins présente. « Je tourne la page sur mon parcours de députée à l'Assemblée nationale, mais je ne quitte pas la vie publique pour autant. Je veux continuer à contribuer aux débats et aux grands dossiers de ma région et du Québec, d'une manière différente. »

C'est avec le sentiment du devoir accompli que la députée de Laporte quittera ses fonctions à la fin de son mandat. Elle se dit fière des nombreuses réalisations qu'elle cumule, dont la mise en place du Sommet alimentaire de l'économie sociale de la Montérégie, en octobre 2024, et le plan d'action 2025-2028 qui a suivi. Son travail auprès du milieu communautaire pour obtenir un meilleur soutien gouvernemental, ainsi que le dépôt du PL495 visant à garantir l'accès aux subventions pour les organismes communautaires portant des projets d'économie sociale, comptent également parmi ses engagements importants.

La députée prendra le temps de dresser un bilan de ses actions pour la circonscription de Laporte à la fin de son mandat, mais elle tient à rassurer les électrices et électeurs de sa circonscription quant à son engagement entier pour les prochains mois. « Lorsque je m'investis dans un projet, je le fais avec tout mon cœur, avec la détermination et la passion qu'on me connaît. J'ai encore plusieurs projets en développement et des engagements que je souhaite réaliser d'ici la fin de mon mandat.

Je veux rassurer la population de Laporte sur le fait que les membres de mon équipe et moi continuerons de les servir avec le professionnalisme et la rigueur qu'ils méritent », a conclu Mme Poulet.

SOURCE Isabelle Poulet, députée de Laporte

Source : Brigitte Mercier, Attachée politique, 514 795-3728, [email protected]