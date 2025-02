LOUISE MARTEL ET HAMID TERZI SE JOIGNENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXO

MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'exo est heureux d'annoncer la nomination de Madame Louise Martel, et de Monsieur Hamid Terzi à titre d'administrateurs au sein du conseil d'administration. Monsieur Hamid Terzi a été désigné par la communauté métropolitaine de Montréal, à titre de représentant des usagers du transport adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite, tandis que Madame Louise Martel a été nommée par la Ville de Laval.

Madame Martel apporte une expertise de plus de 40 ans dans la gestion des ressources humaines et le leadership d'équipe. Sa carrière inclut des rôles de direction où elle a mené des initiatives de croissance et de développement des talents. Son engagement envers la gouvernance d'entreprise et la stratégie de développement des ressources humaines sera un atout pour exo.

Monsieur Terzi possède plus de 25 ans d'expérience en gestion de projets et en développement communautaire. Il a dirigé des organisations axées sur l'amélioration de la qualité de vie grâce à des projets communautaires durables. Son expertise en leadership et en gestion des ressources humaines, combinée à son approche stratégique, apportera une vision nouvelle au conseil d'administration d'exo.

« Au nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration d'exo, je tiens à souhaiter la plus chaleureuse bienvenue à Louise Martel ainsi qu'à Hamid Terzi. Leurs parcours respectifs et leurs implications communautaire et en matière de développement des talents constituent un atout majeur pour notre équipe »

Josée Bérubé, présidente du conseil d'administration d'exo

« Je suis honorée de rejoindre le conseil d'administration d'exo afin de contribuer à l'amélioration du transport collectif dans notre région. Mon engagement envers la saine gestion et le développement durable trouve ici un terrain d'application parfait. »

Louise Martel, Associé conseil, AURAY Capital, Raymond Chabot Grant Thornton

« Représenter la communauté sur le conseil d'exo est pour moi une manière de continuer à défendre l'inclusion et l'accessibilité. Je suis heureux de travailler avec une équipe dédiée à la mobilité durable pour tous. »

Hamid Terzi, directeur général de l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal (Alpha)

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Moise Alex Docteur, Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]