MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) a annoncé aujourd'hui la nomination de Louis Vachon au poste d'administrateur de BCE et de Bell Canada. M. Vachon se joindra également au comité de rémunération du conseil et au comité du risque et de la caisse de retraite.

« Nous sommes honorés que Louis ait accepté notre invitation à se joindre au conseil d'administration de BCE, a déclaré Gordon M. Nixon, président du conseil d'administration de BCE et de Bell Canada. Louis est un leader exceptionnel du monde des affaires. Il est respecté partout au Canada et à l'étranger. Son expérience à la tête des impressionnantes avancées financières, technologiques et culturelles de la Banque Nationale sera un atout pour les actionnaires de BCE. »

M. Vachon est un partenaire des opérations chez J.C. Flowers & Co. Il était auparavant président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, poste qu'il a occupé de juin 2007 à novembre 2021.

M. Vachon est aussi un administrateur qui siège dans les conseils d'administration d'Alimentation Couche-Tard inc., du Groupe CH inc., de MDA Ltd. et de Molson Coors entreprise de boissons, et il s'implique auprès de plusieurs organismes sociaux et culturels. Il est titulaire d'une maîtrise en finances internationales de la Fletcher School de l'Université Tufts, d'un baccalauréat en économie du Bates College, en plus de son titre d'analyste financier agréé.

M. Vachon est lauréat du prix du Citoyen du Monde de l'Association canadienne pour les Nations Unies. Il est également membre de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre national du Québec, chevalier de l'Ordre de Montréal, et a été nommé lieutenant-colonel honoraire des Fusiliers Mont-Royal. M. Vachon a reçu le prix Fraser Institute Founders' Award, il a été nommé chef de la direction de l'année par le magazine Canadian Business et il a été nommé La Personnalité financière de l'année par la publication d'affaires Finance et Investissement. L'Université d'Ottawa, l'Université Bishop's, l'Université Ryerson et l'Université Concordia ont accordé des doctorats honorifiques à M. Vachon.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, fournissant des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

Grâce à Mieux pour tous , nous investissons pour créer un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos communautés. Cela comprend l'initiative Bell Cause pour la cause, qui fait la promotion de la santé mentale au Canada grâce à des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, notamment à l'aide de la Journée Bell Cause pour la cause, et le financement important par Bell d'initiatives d'accès aux soins communautaires, de recherche et de programmes en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause .

