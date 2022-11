Louis-Charles Thouin nommé adjoint parlementaire de Jonatan Julien

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, pourra compter sur l'appui du député de Rousseau, Louis-Charles Thouin, pour optimiser la gestion et la priorisation des infrastructures au Québec.

M. Thouin est renommé pour sa connaissance du milieu municipal et économique. Il a été préfet de la MRC de Montcalm et président de la table des préfets de Lanaudière. Il a aussi été maire de la municipalité de Saint-Calixte de 2009 à 2017. Père de trois enfants, il a reçu de nombreux prix et reconnaissances pour son implication communautaire. Il détient une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique.

« Je suis fier du mandat qui m'est confié et heureux de me joindre à l'équipe de mon collègue Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures. Déjà, mon intérêt et mes fonctions précédentes d'adjoint parlementaire m'ont permis de prendre le pouls de la situation et de brosser un portrait de certains des grands défis de la réalisation de projets d'infrastructures publiques au Québec. C'est donc avec grand enthousiasme que je contribuerai à mettre en place des solutions pragmatiques pour atteindre nos objectifs. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Louis-Charles dans l'équipe. Assurément, sa passion, ses compétences et sa volonté d'améliorer les choses nous seront d'une aide précieuse. Notre premier ministre a donné un signal fort sur la priorité que notre gouvernement accorde aux infrastructures publiques. Nous sommes déjà au travail pour doter plus rapidement le Québec d'infrastructures de qualité qui répondront aux besoins actuels et futurs, qui seront source de fierté et qui reflèteront tant les ambitions que l'identité du Québec. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

