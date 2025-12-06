Lotto Max - Un gros lot de 75 millions de dollars et environ 12 Maxmillions au prochain tirage

MONTRÉAL, le 6 déc. 2025 /CNW/ - Au prochain tirage du Lotto Max, soit le mardi 9 décembre, la cagnotte s'élèvera à environ 87 millions de dollars, soit un gros lot de 75 millions de dollars et approximativement 12 Maxmillions.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Les Québécois ont gagné plus de 4 092 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 49 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, cinq gros lots de 55 000 000 $ et dix gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, 248 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 152 parts de Maxmillions.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis près de 1,8 milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

