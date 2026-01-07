MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Au prochain tirage du Lotto Max, soit le vendredi 9 janvier, la cagnotte s'élèvera à environ 61 millions de dollars, soit un gros lot de 55 millions de dollars et approximativement 6 Maxmillions.

Le Lotto Max fait des gagnants au Québec

Les Québécois ont gagné plus de 4 119 millions de dollars au Lotto Max depuis son lancement.

En tout, 49 gros lots ont été remportés au Québec, dont trois de 70 000 000 $ - les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec - aux tirages du 25 février 2020, 9 octobre 2020 et 7 juin 2022.

Un gros lot de 65 000 000 $, quatre gros lots de 60 000 000 $, cinq gros lots de 55 000 000 $ et dix gros lots de 50 000 000 $ ont également été remportés au Québec.

Outre ces gros lots, 254 Maxmillions, d'une valeur de 1 million de dollars chacun, ont été remportés aux quatre coins de la province. À ceux-ci s'ajoutent 153 parts de Maxmillions.

