Lotto Max - Le gros lot de 50 millions de dollars est remporté au Québec

MONTRÉAL, le 6 sept. 2025 /CNW/ - Le gros lot de 50 millions de dollars offert hier soir au tirage du Lotto Max a été gagné grâce à une sélection vendue au Québec.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

