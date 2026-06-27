Lotto Max - Le gros lot de 40 millions de dollars est remporté au Québec

MONTRÉAL, le 27 juin 2026 /CNW/ - Le gros lot de 40 millions de dollars offert hier soir au tirage du Lotto Max a été gagné grâce à une sélection vendue au Québec.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

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Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec 514 499-5208 [email protected]

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