Lotto Max - Le gros lot de 40 millions de dollars est remporté au Québec

Nouvelles fournies par

Loto-Québec

27 juin, 2026, 02:21 ET

MONTRÉAL, le 27 juin 2026 /CNW/ - Le gros lot de 40 millions de dollars offert hier soir au tirage du Lotto Max a été gagné grâce à une sélection vendue au Québec.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

Continue Reading
Photo Loto-Québec
Photo Loto-Québec

Source et renseignements :

Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

514 499-5208

[email protected]

SOURCE Loto-Québec

Profil de l'entreprise

Loto-Quebec