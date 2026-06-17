Hôtel-Casino de Charlevoix - Loto-Québec fait son Juste pour rire dévoile qui fera partie de sa programmation

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Cet été, le rire s'invite au complexe Hôtel-Casino de Charlevoix. Loto-Québec et Juste pour rire dévoilent le nom de quelques-uns des humoristes qui fouleront la scène de Loto-Québec fait son Juste pour rire. Ce rendez-vous festif et gratuit se tiendra pendant les trois fins de semaine du 13 au 30 août.
Soirées Coup de cœur Juste pour rire Les dimanches soir, à 20 h, ces humoristes connus et aimés viendront faire rire le public :
Mélanie Couture (le 16 août) Humoriste, autrice et romancière, Mélanie Couture est la pro du stand-up assumé et décomplexé. Ne soyez pas étonnés si elle vous fait hausser les sourcils.
Neev (le 23 août) Ayant des origines marocaine et française ainsi qu'une éducation québécoise, Neev fait voyager son public dans ses plus grands délires comiques, sans demi-mesure.
Simon Delisle (le 30 août) À travers le regard unique qu'il porte sur la vie et le monde, et son humour percutant rempli d'images puissantes, Simon Delisle se révèle sans filtre.
Soirées Juste pour rire Comédie club Les jeudis et vendredis, plusieurs artistes se succéderont sur scène dans un spectacle en formule comedy club. Ces soirées seront animées par trois humoristes énergiques et authentiques :
Pascale Marineau (les 13 et 14 août)
Magali Saint-Vincent (les 20 et 21 août)
Josiane Aubuchon (les 27 et 28 août)
Soirées Shows mystères Les samedis, le suspense est total puisque l'humoriste vedette restera secret jusqu'à son entrée sur la scène. Chaque soirée sera une surprise. Une chose est sûre, le public sera étonné et diverti!
Hangar : rires et surprises Salle de spectacle singulière de style cabaret, le Hangar sera l'élément central des festivités! Installée sur le site enchanteur du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, cette structure à l'allure et à l'ambiance uniques sera sans aucun doute le lieu par excellence pour rigoler un bon coup.
Activités et animation dès 16 h Le site de Loto-Québec fait son Juste pour rire s'animera dès 16 h tous les soirs durant l'événement. Le public pourra s'y rassembler pour casser la croûte au camion de nourriture de rue puis regarder les spectacles sur écran géant à la belle étoile. Plusieurs activités pour la famille y seront aussi proposées.
Jamais deux sans trois De Michel Barette à Jérémy Demay, en passant par Maude Landry et Maxim Martin, de grands noms de l'humour ont répondu à l'appel ces deux dernières années, pour le plus grand plaisir des Charlevoisiens et des touristes. Soir après soir, les visiteurs ont rempli le Hangar ou se sont installés devant l'écran géant extérieur pour profiter de cette expérience unique en son genre. La troisième édition s'annonce tout aussi comique et surprenante!
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