Hôtel-Casino de Charlevoix - Loto-Québec fait son Juste pour rire dévoile qui fera partie de sa programmation

Mélanie Couture (le 16 août)

Humoriste, autrice et romancière, Mélanie Couture est la pro du stand-up assumé et décomplexé. Ne soyez pas étonnés si elle vous fait hausser les sourcils.





Humoriste, autrice et romancière, Mélanie Couture est la pro du assumé et décomplexé. Ne soyez pas étonnés si elle vous fait hausser les sourcils. Neev (le 23 août)

Ayant des origines marocaine et française ainsi qu'une éducation québécoise, Neev fait voyager son public dans ses plus grands délires comiques, sans demi-mesure.





Ayant des origines marocaine et française ainsi qu'une éducation québécoise, Neev fait voyager son public dans ses plus grands délires comiques, sans demi-mesure. Simon Delisle (le 30 août)

À travers le regard unique qu'il porte sur la vie et le monde, et son humour percutant rempli d'images puissantes, Simon Delisle se révèle sans filtre.

Soirées Juste pour rire Comédie club

Les jeudis et vendredis, plusieurs artistes se succéderont sur scène dans un spectacle en formule comedy club. Ces soirées seront animées par trois humoristes énergiques et authentiques :

Pascale Marineau (les 13 et 14 août)

Magali Saint-Vincent (les 20 et 21 août)

Josiane Aubuchon (les 27 et 28 août)

Soirées Shows mystères

Les samedis, le suspense est total puisque l'humoriste vedette restera secret jusqu'à son entrée sur la scène. Chaque soirée sera une surprise. Une chose est sûre, le public sera étonné et diverti!

Hangar : rires et surprises

Salle de spectacle singulière de style cabaret, le Hangar sera l'élément central des festivités! Installée sur le site enchanteur du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix, cette structure à l'allure et à l'ambiance uniques sera sans aucun doute le lieu par excellence pour rigoler un bon coup.

Activités et animation dès 16 h

Le site de Loto-Québec fait son Juste pour rire s'animera dès 16 h tous les soirs durant l'événement. Le public pourra s'y rassembler pour casser la croûte au camion de nourriture de rue puis regarder les spectacles sur écran géant à la belle étoile. Plusieurs activités pour la famille y seront aussi proposées.

Jamais deux sans trois

De Michel Barette à Jérémy Demay, en passant par Maude Landry et Maxim Martin, de grands noms de l'humour ont répondu à l'appel ces deux dernières années, pour le plus grand plaisir des Charlevoisiens et des touristes. Soir après soir, les visiteurs ont rempli le Hangar ou se sont installés devant l'écran géant extérieur pour profiter de cette expérience unique en son genre. La troisième édition s'annonce tout aussi comique et surprenante!

La programmation complète et tous les détails se trouvent sur le site Web de Loto-Québec fait son Juste pour rire.

Pour profiter pleinement de l'événement, le Fairmont Le Manoir Richelieu propose un forfait comprenant une nuitée, le souper trois services au restaurant Le Bellerive ainsi que deux places à la mezzanine du Hangar. Les détails se trouvent ici : Forfait "Loto-Québec fait son Juste pour Rire" | Fairmont Richelieu

pièces jointes : photos Josiane Aubuchon, Pascale Marineau, Magalie St-Vincent, Mélanie Couture, Neev et Simon Delisle

Loto-Québec : Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

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Juste pour rire : Marie-Josée Tremblay

Conseillère, RP et communications

418 473-2700

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SOURCE Loto-Québec