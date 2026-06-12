Vérifiez vos billets, et vite! - Loto-Québec recherche 3 millionnaires et un gagnant à vie

MONTRÉAL, le 12 juin 2026 /CNW/ - Loto-Québec est à la recherche des personnes qui détiennent des billets gagnants de 1 000 000 $ et d'une rente à vie. La population est invitée à vérifier ses billets de loterie sans tarder!

Faits saillants

Loto-Québec recherche 3 millionnaires et un gagnant à vie

Lanaudière : la personne détentrice d'un billet gagnant de 1 000 000 $, à la loterie Spécial de l'été, a jusqu'au 20 juin pour se manifester. C'est dans un commerce de la MRC de Matawinie que le billet gagnant a été acheté.

à la loterie Spécial de l'été, a jusqu'au 20 juin pour se manifester. C'est dans un commerce de la MRC de Matawinie que le billet gagnant a été acheté. Outaouais : dans la MRC de Pontiac, la Grande Vie a fait une personne gagnante de 25 000 $ par année à vie . Elle doit réclamer son lot d'ici au 14 juillet.

. Elle doit réclamer son lot d'ici au 14 juillet. Outaouais : le 9 janvier dernier, un lot de 1 000 000 $ au Québec Max a été remporté avec un billet acheté à Gatineau.

au Québec Max a été remporté avec un billet acheté à Gatineau. Montréal : un lot de 1 000 000 $ au Lotto Max attend toujours d'être réclamé; le tirage a eu lieu en avril.

Rappelons qu'il est facile de vérifier ses billets de loterie sur lotoquebec.com ainsi qu'avec l'application Loto-Québec, ou chez un détaillant. Les personnes qui détiennent ces billets gagnants sont priées de communiquer avec le service à la clientèle de Loto-Québec au 1 866 611-5686.

En savoir plus sur les lots à réclamer

Les personnes gagnantes ont 365 jours suivant la date du tirage pour réclamer leur lot.

Loto-Québec informe les acheteurs et acheteuses de produits de loterie de tout lot de 100 000 $ ou plus qui est toujours à réclamer quelques semaines après le tirage.

Les lots non réclamés sont redistribués aux joueurs et joueuses sous la forme de lots bonis et de tirages spéciaux.

La liste des lots de 100 000 $ ou plus à réclamer se trouve également dans les informations pratiques de la section Loteries du site lotoquebec.com.

Les plus gros lots à réclamer :

1 000 000 $ au Spécial de l'été • Lieu où a été acheté le billet : MRC de Matawinie, Lanaudière • Date du tirage : 20 juin 2025 • Catégorie de lot : gros lot

Sélection gagnante : 968193 • Date limite de réclamation : 20 juin 2026 25 000 $ par année à vie à la Grande Vie • Lieu où a été acheté le billet : MRC de Pontiac, Outaouais • Date du tirage : 14 juillet 2025 • Catégorie de lot : lot secondaire • Sélection gagnante : 17 22 26 37 43 • Date limite de réclamation : 14 juillet 2026 1 000 000 $ au Québec Max • Lieu où a été acheté le billet : Gatineau, Outaouais • Date du tirage : 9 janvier 2026 • Catégorie de lot : lot additionnel (7/7) • Sélection gagnante : 13 22 26 34 37 42 47 • Date limite de réclamation : 9 janvier 2027 1 000 000 $ au Lotto Max • Lieu où a été acheté le billet : Montréal • Date du tirage : 3 avril 2026 • Catégorie de lot : Maxmillions (7/7) • Sélection gagnante : 05 10 21 24 30 40 44 • Date limite de réclamation : 3 avril 2027

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec