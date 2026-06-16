Coupe du monde de soccer - Loto-Québec rappelle quelques pratiques responsables concernant les paris sportifs

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'enthousiasme est à son comble alors que la Coupe du monde de soccer vient de débuter. L'engouement est d'autant plus grand que le Canada participe à la compétition et que plusieurs matchs se dérouleront ici même, au pays.

Les grands événements sportifs, comme la Coupe du monde, les séries éliminatoires de hockey ou le Super Bowl, suscitent toujours beaucoup d'intérêt chez les amateurs de paris sportifs. Ces événements sont aussi souvent l'occasion d'effectuer un premier pari. Loto-Québec tient donc à rappeler quelques bonnes pratiques en matière de jeu à moindre risque :

Les gens se rassembleront en grand nombre au cours des prochaines semaines pour regarder les matchs et encourager leurs équipes favorites. La passion les rassemblera, mais elle ne décidera jamais du résultat. Il importe donc de ne pas se laisser influencer par l'enthousiasme collectif au moment de faire ses paris.

Tout le monde est encouragé à établir ses limites et à les respecter, puisque la situation personnelle et le budget varient d'une personne à l'autre.

Même les plus grands connaisseurs de sport doivent garder en tête que le hasard fait partie intégrante du jeu.

Loto-Québec rappelle également que son site de jeu en ligne est la seule plateforme 100 % légale, sécuritaire et intègre au Québec, et que tous les profits retournent à la collectivité québécoise. Pour jouer localement, légalement et en toute confiance, les Québécois sont invités à choisir lotoquebec.com.

Les paris sportifs sont avant tout un divertissement pour la majorité des gens, mais il est vrai que ce n'est pas un produit banal. Avec son programme Bien jouer, Loto-Québec sensibilise la population aux réalités du jeu, s'engage à promouvoir des pratiques de jeu à moindre risque et encourage les joueurs à établir et respecter leurs limites. Le programme met à leur disposition de l'information, des conseils et des outils pour les aider à mieux comprendre le hasard et les particularités des paris sportifs.

Les amateurs de sports sont invités à découvrir ces ressources en visitant bienjouer.lotoquebec.com/fr/comprendre-le-hasard/paris-sportifs.

La Coupe du monde est une occasion unique de se rassembler, de célébrer et de partager sa passion pour le sport. Profitons-en pleinement, tout en gardant en tête que la passion nous rassemble, mais qu'elle ne décidera jamais du résultat.

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec