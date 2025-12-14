MONTRÉAL, le 14 déc. 2025 /CNW/ - Le Gros lot classique de 5 millions de dollars, offert au tirage du Lotto 6/49 d'hier, a été gagné grâce à un billet vendu au Québec!

Au prochain tirage du Lotto 6/49, le Gros lot de la Boule d'or s'élèvera à 44 millions de dollars, tandis que le Gros lot classique sera de 5 millions de dollars comme c'est le cas à chaque tirage.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec, lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Depuis le début de l'année, la Société a remis plus d'un milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

