SAGUENAY, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Loto-Québec est fière d'annoncer l'ouverture d'un nouveau salon de jeux à Saguenay, un projet qui transformera le site de l'Hôtel Delta et de son centre des congrès en destination de divertissement. L'ouverture est prévue d'ici 18 mois.

Saguenay, l'une des grandes villes du Québec, possède déjà une forte attractivité touristique. Ce projet sera un nouvel atout qui profitera tant aux citoyens qu'aux congressistes et aux visiteurs.

Loto-Québec ouvrira un salon de jeux à Saguenay : un nouveau pôle de divertissement moderne et sécuritaire

Un environnement conçu pour divertir

Pensé comme un lieu de divertissement complet, le Salon de jeux de Saguenay offrira un environnement à la fois moderne, animé et encadré. En plus de l'offre de jeu, les visiteurs pourront profiter d'une programmation événementielle dynamique avec des spectacles et de l'animation notamment. Ce type d'établissement favorise les interactions sociales, et le jeu y est encadré de façon responsable.

Un soutien clair du milieu économique et touristique

La conférence de presse a réuni plusieurs élus, dont le député de Jonquière, Yannick Gagnon, et le maire de Saguenay, Luc Boivin, ainsi que plusieurs acteurs économiques et touristiques de la région, témoignant du fort appui local et de la mobilisation entourant ce projet porteur.

Citations de Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec

« Nous sommes fiers de présenter ce projet à Saguenay, une région dynamique qui s'illustre par son caractère accueillant et son potentiel de développement. Le Salon de jeux générera des retombées positives pour la collectivité, notamment par la création d'emplois et les dépenses touristiques, ainsi que par les partenariats d'affaires qui seront développés. »

« Notre priorité demeure d'offrir un environnement où le jeu est encadré de façon responsable et sécuritaire, ce qui favorise le jeu à moindre risque. Nos équipes sont formées pour accompagner les clients, et l'établissement bénéficiera de systèmes de sécurité à la fine pointe de la technologie. »

Un projet mené de façon responsable

Loto-Québec, dont la mission est de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent au Québec, continuera de collaborer étroitement avec la Santé publique et tiendra compte de ses préoccupations, comme elle l'a toujours fait pour chacun de ses projets. Il est important de rappeler que, lors de l'implantation des salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières, les préoccupations initiales ne s'étaient pas confirmées une fois les établissements en service.

Par ailleurs, Loto-Québec poursuit ses efforts pour favoriser le jeu à moindre risque, notamment en réduisant l'accessibilité à la loterie vidéo en regroupant des appareils dans un nombre restreint d'établissements (moins de portes, mais de meilleures portes).

Loto-Québec est enthousiaste à l'idée de faire découvrir son nouveau salon de jeux à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'à tous les touristes et congressistes qui viendront profiter de ce nouvel environnement de divertissement.

Citations

« Je me réjouis que Loto-Québec ait choisi Jonquière pour ériger son tout nouveau Salon de jeux, parce qu'en plus de contribuer à l'essor économique et touristique de Saguenay et de la région, les activités se dérouleront dans un établissement opérant avec les plus hauts standards réglementaires et sécuritaires pour la clientèle. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Nous accueillons avec enthousiasme l'arrivée de Loto-Québec dans notre ville. Faire rayonner Saguenay est une de mes priorités et avec ce nouvel établissement qui met l'emphase sur une offre de qualité dans un environnement sécuritaire, notre ville bonifiera son attractivité touristique et aura en main un atout important pour les événements d'affaires. Nous allons continuer d'accompagner Loto-Québec afin que l'implantation soit un succès avec des retombées économiques pour l'ensemble de la région. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean salue l'annonce de la mise en place prochaine d'un salon de jeux de Loto-Québec chez un de ses membres, le centre de congrès du Delta Saguenay. Nous sommes convaincus que cet investissement significatif rejaillira tant sur l'établissement de propriété régionale que sur l'ensemble de l'industrie et nous nous engageons à collaborer activement afin de saisir les opportunités qui en découleront. »

Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean

