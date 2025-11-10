Six provinces et trois territoires offriront, pendant la saison des infections respiratoires, un programme universel d'immunisation pour protéger les nourrissons contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Beyfortus sera aussi remboursé par certains assureurs privés.

Beyfortus a permis de réduire de 74,5 % le risque d'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS, notamment des hospitalisations, chez les nourrissons qui vivent leur première saison du VRSi.

TORONTO, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Pour la présente saison du VRS, huit nouveau-nés et nourrissons canadiens sur dix auront accès à Beyfortus, le premier et le seul anticorps protecteur approuvé au Canada pour la prévention de l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS chez les nourrissons durant leur première saison du VRSi. Beyfortus est offert depuis 2024 au Québec, en Ontario, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Il est maintenant accessible en Saskatchewan, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre des programmes universels d'immunisation provinciaux pour protéger les nourrissons admissibles contre le VRS.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus très contagieux; d'ailleurs, 90 % des enfants sont infectés avant leur deuxième anniversaireii. Saisonnier, le VRS sévit de novembre à avril, provoquant chez les nourrissons et les nouveau-nés des bronchiolites, des pneumonies et des hospitalisations, soit un lourd fardeau pour le système de santé. Sanofi a travaillé en étroite collaboration avec les provinces et territoires pour assurer l'accessibilité de Beyfortus pour la saison actuelle du VRS afin de protéger tous les nourrissons qui vivent leur première saison du VRS et certains nourrissons qui vivent leur deuxième saison, mais demeurent vulnérables au virus.

Beyfortus sera offert à l'hôpital avant que les bébés nés pendant la saison du VRS reçoivent leur congé. Dans certaines provinces, il sera aussi accessible auprès des prestataires de soins primaires ou de la santé publique pour les nourrissons nés avant le début de la saison du VRS.

Beyfortus est couvert par les régimes publics d'assurance médicament et est offert gratuitement à tous les nourrissons en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Le Manitoba et la Saskatchewan offriront Beyfortus gratuitement à tous les nourrissons nés pendant la saison du VRS tandis que la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador l'offriront gratuitement aux nourrissons présentant un risque élevé de complications seulement. Certains assureurs privés remboursent aussi Beyfortus. Les professionnels de la santé peuvent communiquer avec les autorités sanitaires locales pour obtenir de plus amples renseignements sur Beyfortus.

« Les données probantes obtenues en contexte réel montrent bien que Beyfortus contribue de manière significative à réduire le risque d'infection par le VRS chez les nourrissons et les tout-petits, et par le fait même, à alléger le fardeau que fait peser le VRS sur le système de santé canadien chaque année, explique Delphine Lansac, directrice générale - Vaccins. Ce qui est non moins important, c'est que Beyfortus donne aux parents l'assurance d'avoir fait ce qu'il fallait pour aider à protéger leur enfant du VRS. »

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec ont recommandé Beyfortus pour protéger les nourrissons et les nouveau-nés contre le VRSiii,iv. Beyfortus est approuvé au Canada depuis avril 2023.

À propos du VRS

Le VRS, qui est très contagieux, peut entraîner une maladie respiratoire chez les bébés, y compris des infections pulmonaires comme la bronchiolite et la pneumoniev. Approximativement 2 nourrissons sur 3 sont infectés par le VRS avant leur premier anniversaire et presque tous les nourrissons le sont avant l'âge de 2 ansvi. Les nourrissons de moins de 1 an sont en moyenne presque 16 fois plus susceptibles d'être hospitalisés pour le VRS que pour la grippevii. La majorité des hospitalisations pour le VRS surviennent chez des enfants ne présentant aucun facteur de risque. Une récente étude a démontré que, chez les nourrissons hospitalisés pour le VRS, 80 % étaient auparavant en bonne santé et sont nés à termeviii. Comme l'a souligné le CCNI, chaque année, entre 10 % et 20 % des cas de VRS chez des nourrissons en bonne santé nécessitent des soins médicaux, comme des consultations auprès de médecins, des soins immédiats, des consultations aux urgences et des hospitalisationsix. Jusqu'à maintenant, seule une petite fraction des nourrissons nés au Canada était admissible à une protection contre le VRS.

À propos de Beyfortus

Beyfortus est le premier agent d'immunisation conçu pour aider à prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS chez tous les nourrissons pendant leur première saison du VRS. Beyfortus est également indiqué chez les enfants de moins de 24 mois qui restent vulnérables à l'infection grave au VRS pendant leur deuxième saison du VRS. Beyfortus procure une protection à point nommé contre l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS, et ce, durant au moins 5 mois, coïncidant avec la saison du VRS.

Beyfortus, un anticorps à longue durée d'action administré en une seule dose directement aux nouveau-nés et aux nourrissons, procure une protection rapide pour aider à prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures causé par le VRS sans nécessiter l'activation du système immunitaire.

Beyfortus a démontré une efficacité statistiquement significative en réduisant de 74,5 % par rapport au placebo le risque relatif d'infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS, notamment les hospitalisations, chez les nourrissons nés à terme ou prématurés tardifs (âge gestationnel de 35 semaines ou plus) qui amorcent leur première saison du VRS (IC à 95 % : 49,6 à 87,1; p < 0,0001)x.

À propos de Sanofi

Sanofi est une société biopharmaceutique qui innove en recherche et développement et exploite l'IA. Elle est déterminée à améliorer la vie des gens et à être une solide source de croissance. Nous mettons à profit notre compréhension approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier. Nos produits en développement représentent une lueur d'espoir pour des millions d'autres patients.

Sanofi est le plus grand fabricant de produits biopharmaceutiques au Canada et la seule entreprise qui investit, innove et opère dans l'ensemble de la filière des sciences de la vie. Nous comptons plus de 2 000 employés, investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique et sommes en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars en nouvelles infrastructures. Sanofi est socialement active et collabore avec ses partenaires pour créer un écosystème durable et bâtir un Canada en meilleure santé.



