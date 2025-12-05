/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'un projet de développement à Saguenay/

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'annonce d'un projet de développement économique et touristique pour la région de Saguenay. Le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, le maire de Saguenay, M. Luc Boivin, ainsi que le président et chef de la direction de Loto-Québec, M. Jean-François Bergeron, prendront notamment part à cette annonce.

L'événement aura lieu le vendredi 5 décembre à 10 h, à la salle William-Price de l'Hôtel Delta, situé au 2675, boulevard du Royaume, à Jonquière.

Aide-mémoire

Quand : Vendredi 5 décembre, 10 h



Où : Hôtel Delta

Salle William-Price

2675, boulevard du Royaume, Jonquière

Saguenay



