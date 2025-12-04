INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce d'un projet de développement à Saguenay
04 déc, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à l'annonce d'un projet de développement économique et touristique pour la région de Saguenay. Le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, le maire de Saguenay, M. Luc Boivin, ainsi que le président et chef de la direction de Loto-Québec, M. Jean-François Bergeron, prendront notamment part à cette annonce.
L'événement aura lieu le vendredi 5 décembre à 10 h, à la salle William-Price de l'Hôtel Delta, situé au 2675, boulevard du Royaume, à Jonquière.
Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
Aide-mémoire
Quand :
Vendredi 5 décembre, 10 h
Où :
Hôtel Delta
Salle William-Price
2675, boulevard du Royaume, Jonquière
Saguenay
RSVP :
Source et renseignements :
Renaud Dugas
Porte-parole et directeur des relations médias
Loto-Québec
514 499-5151
SOURCE Loto-Québec
