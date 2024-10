URUMQI, Chine, 18 octobre 2024 /CNW/ - Lors du sixième Sommet mondial des médias, qui s'est tenu le 14 octobre à Urumqi, Wang Min, directeur du conseil d'administration de CHN Energy, a présenté la stratégie ambitieuse de l'entreprise pour diriger la transition vers des sources d'énergie propres et durables. L'événement, fruit d'une collaboration entre l'agence de presse Xinhua et le gouvernement de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, fournit une plateforme pour discuter des progrès dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.

M. Wang a souligné la détermination de CHN Energy à s'imposer comme un leader mondial des technologies énergétiques propres et à faibles émissions de carbone. L'entreprise tire parti de sa vaste expérience en matière de transformation énergétique et de développement écologique pour stimuler la construction de nouveaux systèmes énergétiques et systèmes d'électricité. Le Xinjiang, une région ciblée par le gouvernement chinois pour le développement stratégique, sera au cœur des projets de l'entreprise impliquant des énergies renouvelables et durables. CHN Energy travaille également avec des organisations médiatiques de premier plan pour tirer parti des canaux et des réseaux de messagerie nouveaux et émergents et raconter l'histoire de ses efforts de transformation et d'innovation vertes dans le contexte de l'IA. Cela favorisera la collaboration, les progrès et les avantages mutuels dans tous les secteurs sur une plateforme plus vaste.

CHN Energy est fermement résolue à faciliter les échanges entre le secteur de l'énergie et les médias. Nous encourageons le dialogue constructif entre les entreprises du secteur de l'énergie, les décideurs, le public et la communauté internationale, dans le but d'améliorer la communication. En favorisant des interactions positives, l'entreprise a constamment découvert et obtenu des occasions de développement. Lors du sommet, CHN Energy a notamment présenté ses solutions de stockage d'énergie propre, ses activités à faibles émissions de carbone et ses réalisations en matière de transformation numérique aux participants internationaux.

CHN Energy Investment Group (CHN Energy) a été créé en 2017 à la suite de la fusion de deux entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500 et occupe actuellement le 84e rang mondial de ce classement. Le groupe dispose d'une chaîne industrielle complète englobant le charbon, l'électricité, les produits chimiques et le transport. En tant que premier producteur et vendeur de charbon et détenteur de la plus grande capacité installée de production d'énergie au monde, CHN Energy fournit un sixième du charbon de la Chine et un septième de son électricité chaque année, renforçant ainsi la sécurité énergétique à l'échelle nationale. CHN Energy est un leader mondial dans le domaine de la transformation verte et à faibles émissions de carbone. L'entreprise possède la plus grande capacité installée d'énergie éolienne au monde, ainsi qu'une expertise dans le procédé de conversion du charbon en carburant liquide et le traitement chimique du charbon. L'entreprise s'adapte de façon proactive aux politiques énergétiques nationales, contribue à la construction des neuf grands pôles industriels de la région autonome, s'engage dans des initiatives gouvernementales pour faire progresser les objectifs scientifiques et technologiques de la Chine et s'efforce d'atteindre les objectifs de pic d'émissions de carbone et de carboneutralité du pays.

