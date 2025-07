RIO DE JANEIRO, 24 juillet 2025 /CNW/ - Cet article a été présenté par Xinhuanet.com:

Le forum des médias et des groupes de réflexion des BRICS, organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et Empresa Brasil de Comunicação (EBC), s'est tenu à Rio de Janeiro le 16 juillet 2025. Chen Rongsheng, président du groupe Hoardsun Tech et de Hengmei Optoelectronics (HMO), a participé au rassemblement aux côtés de dirigeants et aux décideurs politiques dans le cadre d'un dialogue de haut niveau sur le développement de l'intelligence artificielle (IA) dans les économies des BRICS.

Chen Rongsheng, président du groupe Hoardsun Tech et de Hengmei Optoelectronics (HMO), a pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture du forum le 16 juillet (PRNewsfoto/Xinhuanet)

Dans son discours-programme, Chen Rongsheng a déclaré que les pays membres des BRICS entraient dans une phase de transformation de la collaboration en matière d'IA marquée son ampleur et son alignement stratégique. Le groupe Hoardsun Tech, a-t-il souligné, s'engage à approfondir les partenariats au sein des marchés des pays BRICS, conformément aux tendances mondiales vers une coopération internationale plus large en matière d'IA. L'entreprise s'efforce d'accélérer l'innovation dans les systèmes optoélectroniques alimentés par l'IA et de contribuer à la construction d'une architecture de l'information mondiale plus équilibrée, plus accessible et plus résiliente. Hoardsun se spécialise depuis longtemps dans les composants d'écran et les solutions audiovisuelles alimentées par l'IA, offrant une technologie visuelle plus lumineuse, plus intelligente et plus accessible à des millions de ménages du bloc BRICS, y compris au Brésil.

Chen Rongsheng a également insisté sur la nécessité pour les membres des BRICS, en tant que voix de premier plan parmi les économies émergentes, de façonner des cadres distincts pour la coopération technologique et institutionnelle. Selon lui, grâce à une intégration technique améliorée et à des échanges culturels, le bloc peut aider à établir de nouveaux modèles de gouvernance de l'IA; des modèles qui réconcilient la diversité mondiale et les impératifs de développement communs.

Le groupe Hoardsun Tech est une entreprise de haute technologie axée sur les industries stratégiques émergentes. Guidé par sa stratégie principale « puce, réseau, nuage et écran », le groupe occupe une position de premier plan dans les domaines des semi-conducteurs de troisième génération, des communications par satellite à haut débit, des systèmes de véhicules intelligents, des matériaux d'affichage avancés et des services d'applications numériques. Il a ouvert des installations de fabrication en Chine et à l'étranger, et exerce ses activités dans plus de 20 pays et régions du monde.

