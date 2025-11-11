Loi 2 sur l'accès aux soins de santé - Marie-Claude Nichols s'inquiète des répercussions sur sa région

VAUDREUIL-DORION, QC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Inondée de messages et d'appels de médecins de sa région, mais aussi de patientes et patients inquiets, la députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, demande au gouvernement de la CAQ de faire preuve de souplesse en suspendant temporairement la loi 2. Celle-ci, adoptée sous bâillon le 25 octobre dernier, s'annonce être la plus grande atteinte au système de santé de la province depuis la mise à pied massive des infirmières par le Parti québécois en 1995.

Exode des médecins vers l'Ontario

Avec à peine une cinquantaine de kilomètres à parcourir entre Vaudreuil-Dorion et Hawkesbury, en Ontario, les inquiétudes sont vives dans la région à l'idée de voir les médecins mécontents aller pratiquer dans la province voisine. Le bureau de la députée de Vaudreuil a d'ailleurs reçu plusieurs correspondances de médecins en colère affirmant que cette avenue serait envisageable à court terme pour eux, certains étant même déjà passés à l'action. « Notre région connaît une importante pénurie de médecins, et ce, depuis plusieurs années, affirme Mme Nichols. Avec l'explosion démographique que nous connaissons, nous devons tout faire pour garder nos médecins et en attirer de nouveaux. Il s'agit d'une priorité pour la santé de notre population. » La députée n'en est d'ailleurs pas à sa première sortie publique pour réclamer une meilleure desserte de sa population en matière de santé.

Médecins recherchés pour le nouvel hôpital

Les travaux avancent au nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges, attendu depuis de nombreuses années dans la région. « Cet hôpital sera moderne et pourra desservir la population grandissante, à condition que le personnel nécessaire y soit recruté, précise la députée. La façon dont le gouvernement traite ses médecins en ce moment m'inquiète au plus haut point. Nous avons besoin d'embaucher de nouveaux médecins pour s'occuper des étages et de nombreuses infirmières pour que l'hôpital puisse soigner les patients. Avec la loi de la CAQ, je ne vois pas comment nous pourrons y arriver. C'est le temps que le gouvernement arrête d'imposer une vision dont personne ne veut et qu'il retourne faire ses devoirs pour proposer une version de la loi respectueuse de celles et ceux qui sauvent des vies. » La députée a d'ailleurs appris que deux médecins de la région avaient déjà remis leur démission, privant la population de services, et que certaines cliniques redoutaient de devoir mettre la clé sous la porte si une partie de leurs médecins devait démissionner. Des médecins inquiets de la circonscription de Soulanges se seraient même adressés à leur députée, Marilyn Picard, laquelle n'est pas en mesure de donner des explications en lien avec la loi récemment adoptée sous bâillon.

Patients orphelins

Dans la région, la liste de patientes et patients orphelins, soit sans médecin de famille, est déjà très importante, certains médecins ayant pris ou annoncé récemment leur départ à la retraite. La députée craint que cette liste s'allonge si le gouvernement de la CAQ poursuit en ce sens. Des craintes évoquées par de nombreux citoyens et citoyennes qui ont partagé avec elle les intentions de leurs médecins, qui parlent de devancer leur retraite ou de quitter pour une autre province. Cette situation est intolérable pour la région et anxiogène pour les patientes et patients. La députée demande au ministre Dubé de faire preuve de gros bons sens et de suspendre temporairement cette loi bâclée, en revenant avec une version acceptable pour les contribuables, mais également pour les patientes et patients ainsi que les médecins du Québec.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Laureline Baril-Boisclair, Communication, Bureau de la députée de Vaudreuil, 450 424-6666