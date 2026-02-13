Fin du PEQ : Marie-Claude Nichols soutient la mobilisation du milieu économique de Vaudreuil-Soulanges

VAUDREUIL-DORION, QC , le 13 févr. 2026 /CNW/ - La députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, soutient la mobilisation de Développement économique Vaudreuil-Soulanges (DEV), des entrepreneurs, des acteurs du milieu économique et des 23 maires et mairesses demandant notamment au gouvernement de la CAQ une exemption territoriale pour protéger les travailleurs étrangers temporaires, dont ceux menacés par la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

La députée Nichols, qui a été la seule élue provinciale à être représentée à la conférence de presse du DEV et de ses partenaires hier, a pris la parole ce matin à l'Assemblée nationale afin de demander au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, d'adopter une clause de droits acquis qui permettrait aux travailleurs déjà à l'emploi de rester dans la région. « Je m'explique mal que les députés caquistes des comtés autour de Vaudreuil, dont la députée de Soulanges, aient refusé d'entendre le cri du cœur du DEV, de ses membres et même des élus municipaux de notre région, a déclaré Mme Nichols. Notre région, qui connait une importante croissance démographique depuis les 20 dernières années, aura besoin de pourvoir 10 000 postes au cours des prochaines années, dont 3500 seulement pour la mise en service de l'hôpital. Nous devons garder nos travailleurs déjà intégrés et avoir la possibilité d'en recruter d'autres à l'international. »

L'élue a notamment cité Le manoir Harwood ainsi que les entreprises Sanivac et Conteneurs experts, employant plusieurs travailleurs étrangers, qui sont au ralenti devant l'imprévisibilité causée par le gouvernement de la CAQ. La réponse du ministre a été complètement déconnectée de la région. Il s'est même permis de faire de l'ironie et de la partisanerie avec cet enjeu exerçant une influence directe sur le plan de développement économique régional.

Marie-Claude Nichols s'est dite déçue de la CAQ, qui se disait le parti des régions et qui pourtant laisse tomber celle de Vaudreuil-Soulanges, comme plusieurs autres au Québec. « Je sais que la CAQ est présentement plus préoccupée par sa course à la chefferie que par les enjeux du Québec, mais on ne peut pas attendre qu'ils aient un nouveau chef pour prendre les bonnes décisions, mentionne l'élue. Vaudreuil-Soulanges doit recruter 3500 travailleurs pour son nouvel hôpital, nos entreprises ont besoin de prévisibilité pour fonctionner et notre population a besoin des services, qui sont en partie donnés par des travailleurs étrangers spécialisés, dont des éducatrices en garderie, des préposés aux bénéficiaires et des infirmières. La CAQ doit se résonner au plus vite en accordant une clause grand-père à celles et ceux que nous avons recrutés via le PEQ en leur promettant un avenir au Québec. » L'élue libérale compte poursuivre son travail pour que le gouvernement recule sur cette décision insensée.

