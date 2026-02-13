La CAQ crée une génération de locataires, estime la libérale Virginie Dufour

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Lors d'une interpellation de deux heures à la ministre responsable de l'Habitation, à l'Assemblée nationale, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, Virginie Dufour, a fait la démonstration que l'inaction de la CAQ des 8 dernières années aura contribué à rendre impossible l'accès à la propriété pour les jeunes ménages du Québec.

Selon la députée libérale des Mille-Îles, le principal legs caquiste en matière d'habitation sera d'avoir créé toute une génération de locataires. Sous la CAQ, l'accès à la propriété a reculé dans toutes les régions du Québec, les mises de fonds exigées ont explosé et le coût des propriétés est devenu hors de contrôle, laissant ainsi les jeunes ménages exclus du marché.

Pourtant, dans le contexte démographique actuel, l'accès à la propriété doit, plus que jamais, être considéré comme un outil de rétention et d'enracinement. « La propriété stabilise les familles, favorise l'enracinement régional et encourage les projets de vie à long terme. », a déclaré la porte-parole libérale. De surcroît, la difficulté d'accéder à la propriété peut même décourager de jeunes couples à fonder une famille et, par conséquent, représenter un frein à la natalité.

Tout au cours de l'interpellation, la nouvelle ministre responsable de l'Habitation, qui se considère davantage comme la « ministre du logement », s'est contentée de rapporter les mesurettes sans résultats mises en place par sa prédécesseure et a nié la responsabilité de son gouvernement. De son côté, Mme Dufour a rappelé des propositions libérales en matière d'habitation formulées depuis le début du mandat, et qui ont toutes été rejetées par le gouvernement caquiste telles que la hausse du seuil d'exemption de la TVQ sur les nouvelles constructions et la création d'un programme de mise de fonds pour les premiers acheteurs.

« L'accès à la propriété est un angle mort du gouvernement de la CAQ. À preuve, le taux de propriété a reculé au Québec pour la première fois depuis 50 ans. Dans plusieurs régions, le coût de propriété représente maintenant plus de la moitié du revenu disponible. C'est une pression financière insoutenable pour les jeunes ménages. Face à la hausse rapide et soutenue des prix des propriétés, des mesures gouvernementales structurantes sont nécessaires, rapidement. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

