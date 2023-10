MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - LOGISTEC arrimage inc. (« LOGISTEC »), une filiale de LOGISTEC Corporation, est honorée d'avoir remporté le Prix Environnement 2023 lors de la cérémonie des « International Heavy Lift Awards » qui s'est tenue à Londres, en Angleterre. Ce prix prestigieux récompense la performance environnementale de LOGISTEC, qui fournit des services de manutention de cargaisons sécuritaires, fiables et durables dans 60 ports et 90 terminaux en Amérique du Nord.

Rodney Corrigan, Président, LOGISTEC Arrimage, et son équipe (Groupe CNW/Logistec Corporation - Communications)

« Nous croyons qu'il est important de contribuer activement à une chaîne d'approvisionnement durable et ce prix témoigne de notre culture d'excellence environnementale," a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC arrimage inc. "J'aimerais souligner le dévouement de nos gens qui intègrent des initiatives environnementales tangibles, mesurables et efficaces dans nos activités à travers notre réseau. Manutentionner des marchandises très lourdes et surdimensionnées est une compétence spécialisée et nos équipes ont réussi à les livrer avec succès de manière sécuritaire et durable. »

En tant que membre fondateur de l'Alliance verte, un mouvement international pour diminuer l'empreinte environnementale de l'industrie, LOGISTEC recherche continuellement de nouvelles opportunités pour réduire les émissions, en investissant dans des équipements et des technologies éco-efficaces. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre des objectifs ESG de LOGISTEC visant à réduire son empreinte carbone et à protéger l'environnement et les communautés pour les générations futures.

Les Heavy Lift Awards célèbrent les réalisations de la chaîne d'approvisionnement de marchandises liées à des projets et met en lumière le travail du secteur de la logistique - des solutions innovantes aux défis complexes du transport, en passant par les initiatives de sécurité et de formation. Les gagnants ont été annoncés à l'hôtel Royal Lancaster à Londres, en Angleterre, le mercredi 25 octobre 2023.

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

