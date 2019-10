Logistec nomme un dynamique vétéran de l'entreprise à la tête de l'exploitation de Gulf Stream Marine

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») a annoncé aujourd'hui qu'un vétéran de l'entreprise, Michel Miron, prendra les commandes de l'exploitation de Gulf Stream Marine, Inc. (GSM). À titre de vice-président exécutif de GSM, M. Miron dirigera toutes les activités commerciales et de gestion opérationnelle des terminaux portuaires de GSM, situés stratégiquemment sur la côte américaine du golfe du Mexique.

Avec plus de 30 ans d'expérience pratique dans les secteurs maritime et du transport, dont 20 ans à titre de membre de l'équipe de haute direction de LOGISTEC Arrimage, Michel Miron a joué un rôle déterminant dans l'identification de nouvelles occasions d'affaires dans les marchés émergents et dans la mise en œuvre de solutions novatrices pour les clients de LOGISTEC. À titre de vice-président de LOGISTEC Arrimage, il a contribué à la réussite de nos clients dans leurs marchés respectifs et il a trouvé des moyens créatifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle des terminaux, en s'attardant sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et en travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes.

« Michel est notre homme de confiance quand nous avons besoin d'une nouvelle perspective au sujet d'une occasion d'affaires. Ses vastes connaissances et sa façon unique d'aborder les enjeux incarnent la force de notre équipe et de notre leadership en matière d'activités commerciales et opérationnelles, indique Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage. Michel est reconnu pour son esprit d'équipe et, sous sa direction, nous continuerons d'investir dans cette entité stratégique afin de renforcer notre présence dans cette région. »

« Je suis heureux et honoré de me joindre à l'équipe solidement établie et reconnue en matière d'exploitation de terminaux sur la côte américaine du golfe du Mexique, commente Michel Miron. GSM s'est taillé une réputation enviable grâce à son dévouement pour ses clients; je suis impatient de débuter mon nouveau mandat et de travailler avec cette équipe d'experts afin de poursuivre notre tradition de fournisseur de solutions uniques. »

Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC, ajoute : « L'acquisition de GSM a été une décision très stratégique pour la famille LOGISTEC puisqu'elle forme d'excellentes bases pour la croissance future. Les perspectives s'annoncent fort intéressantes. Quant à Michel, sa vaste expertise de l'industrie et son souci de la clientèle seront des atouts inestimables pour nos projets de croissance dans cette région. »

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 34 installations portuaires et dans 60 terminaux en Amérique du Nord, y compris Gulf Stream Marine sur la côte américaine du golfe du Mexique. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Pour en savoir plus : Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, Stratégie et communications, Téléphone : 514-985-2337, msavoy@logistec.com, www.logistec.com

Related Links

http://www.logistec.com