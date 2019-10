LOGISTEC nomme Frank Robertson, vice-président, opérations de LOGISTEC Arrimage (Ontario) inc.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Frank Robertson assumera les fonctions de vice-président, opérations de LOGISTEC Arrimage (Ontario) inc. Possédant plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'exploitation des terminaux maritimes et de la logistique de la chaîne d'approvisionnement, Frank partagera son approche unique et novatrice de l'excellence opérationnelle, axée sur les solutions, à l'ensemble du réseau de LOGISTEC. Depuis son arrivée dans l'entreprise en 2017, Frank a été chargé d'élaborer un portrait détaillé du réseau de terminaux de LOGISTEC. Il a ainsi contribué à l'optimisation des méthodes d'exploitation et de la technologie de LOGISTEC, pour obtenir des gains d'efficacité pour nos clients, tout en s'assurant de la mise en œuvre de méthodes de travail sécuritaires. De plus, il a dirigé la mise en œuvre de plusieurs solutions créatives qui sont maintenant utilisées à travers le réseau.

Convaincu de l'importance de la technologie, Frank cherche sans cesse des façons d'intégrer de nouvelles technologies afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle pour les partenaires et les clients de LOGISTEC. En seulement quelques mois, ses recommandations ont permis d'apporter des améliorations considérables à la logistique et aux opérations, qui se sont traduites par des résultats concrets pour nos clients.

« Je suis très heureux et honoré d'occuper ce nouveau poste chez LOGISTEC, a déclaré Frank. Je répète souvent que c'est lorsque nous formons une équipe solide que nous sommes les plus efficaces. Personne ne peut décharger un navire seul. Nous devons nouer des relations avec nos clients et nos partenaires, ce qui nous permet ainsi de gagner leur confiance et collaborer en vue de l'atteinte d'un objectif commun. Nous ne disons jamais que nous ne pouvons pas y arriver. Nous trouvons toujours une solution. J'aime le défi que cela représente. »

« Frank sait faire bouger les choses, a affirmé Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc. Sa passion pour la logistique, la technologie et les améliorations opérationnelles et son souci de la santé, de la sécurité et de l'environnement au travail sont sans pareil. Il est un leader dans le domaine et nous avons bien hâte de voir où son esprit d'innovation mènera LOGISTEC. »

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Corporation, une société établie à Montréal, au Québec, fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 34 installations portuaires et dans 60 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'information, veuillez visiter www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Pour en savoir plus : Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, Téléphone : 514-985-2337, msavoy@logistec.com, www.logistec.com

