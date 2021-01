MONTRÉAL, le 15 janv. 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») et sa filiale sur la côte américaine du golfe du Mexique, Gulf Stream Marine, Inc. (« GSM »), sont fières d'annoncer l'ajout de cinq terminaux au Texas qui seront certifiés dans le cadre du programme de certification environnementale de l'Alliance Verte. Les terminaux de GSM de Corpus Christi, de Manchester, de Brownsville, de Care et de Freeport au Texas se joindront aux 13 autres terminaux de LOGISTEC au Canada et aux États-Unis certifiés par l'Alliance Verte, solidifiant l'engagement de LOGISTEC envers la réduction de son empreinte environnementale maritime.

L'Alliance Verte est un programme de certification environnementale volontaire pour l'industrie maritime de l'Amérique du Nord et maintenant de l'Europe, qui encourage les armateurs, les ports, les terminaux, les corporations des voies maritimes et les chantiers navals majeurs à aborder ensemble les principaux enjeux environnementaux maritimes, afin de réduire leur empreinte environnementale grâce à des gestes concrets. Ce programme met de l'avant des objectifs rigoureux à travers 13 indicateurs de performance et chaque année les participants doivent mesurer, évaluer et publier leurs résultats environnementaux pour continuer de participer au programme. Des vérificateurs accrédités externes révisent toute l'information pour s'assurer que les exigences soient rencontrées, et ce à chaque deux ans.

« En tant que fier membre fondateur du programme de l'Alliance Verte, nous croyons fermement en leur mission de réduire l'empreinte environnementale de l'industrie maritime », a dit Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Ce programme cadre non seulement avec les objectifs stratégiques de LOGISTEC, mais il encourage également d'autres entreprises à évaluer les façons dont elles pourraient, elles aussi, contribuer à un environnement maritime plus propre, et il nous rend tous responsables. Nous le faisons pour notre industrie ainsi que pour les générations futures ».

« Rien n'est plus important que de s'assurer que nous fassions notre part pour réduire notre empreinte environnementale maritime en soutien d'une chaîne d'approvisionnement solide », a indiqué Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc.

« Nous sommes très heureux que la filiale de LOGISTEC sur la côte américaine du golfe du Mexique, Gulf Stream Marine, rejoigne les terminaux de LOGISTEC qui ont été certifiés chaque année depuis le lancement du programme », a déclaré David Bolduc, directeur général de l'Alliance verte. « Le développement durable constitue de toute évidence une priorité pour LOGISTEC Corporation, qui intègre constamment ses nouveaux terminaux dans la certification Alliance verte au fil de ses acquisitions en Amérique du Nord. »

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 38 installations portuaires et 64 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN services environnementaux inc. et de FER-PAL Construction Ltd.

À propos de GSM

GSM, la filiale de LOGISTEC située sur la côte américaine du golfe du Mexique, est un opérateur reconnu de manutention de marchandises, d'arrimage, et de terminaux, se spécialisant dans la manutention de composantes de l'industrie éolienne, de marchandises générales et de vrac. Son siège social se situe à Houston au Texas et il opère dans 12 terminaux et 7 ports.

https://www.logistec.com/fr/nouvelles/

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Renseignements: Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, Téléphone : 514-985-2337, [email protected]

Liens connexes

http://www.logistec.com