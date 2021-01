MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC arrimage inc. (« LOGISTEC ») est très heureuse d'accueillir Philip O'Brien dans l'équipe de LOGISTEC en tant que vice-président, développement d'affaires. M. O'Brien va diriger l'équipe expérimentée des ventes et de développement d'affaires de LOGISTEC, accélérant les produits à travers des expansions de réseau, en développant de nouvelles opportunités et en contribuant à la stratégie de croissance ambitieuse de LOGISTEC.

M. O'Brien était auparavent président et fondateur de Gestion Castaloop inc., laquelle a étéacquise en décembre 2020 par LOGISTEC, solidifiant de plus belle sa position en tant que fournisseur majeur et innovateur de services de manutention de marchandises dans des ports à travers l'Amérique du Nord et renforçant la portée de son réseau vers de nouveaux marchés.

« Philip est un ajout exceptionnel à la famille LOGISTEC et il se joint à l'équipe à un moment charnière pour notre industrie », explique Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage. « Il apporte avec lui une connaissance approfondie de l'industrie et de ce qu'il faut pour livrer du succès à nos clients. Philip est mieux connu pour sa détermination implacable à développer des solutions novatrices pour les clients. Sous sa direction chez Castaloop, Philip a bâti une équipe de haute performance qui est reconnue dans l'industrie pour son ingéniosité, sa flexibilité et son agilité. Il est aussi connu pour travailler de très près avec les clients pour identifier des opportunités uniques afin de les aider à réussir dans leurs marchés ».

Avant Castaloop, M. O'Brien était directeur, développement d'affaires avec Groupe Bellemare et il a été vice-président, marketing, marchandises générales chez QSL pendant presque 20 ans.

« Alors que LOGISTEC poursuit son plan de croissance stratégique et se concentre sur l'expansion de sa présence à travers l'Amérique du Nord, le leadership en vente de Philip et sa formation solide dans la mise en place d'une équipe de vente et de développement d'affaires performante seront des atouts majeurs. Philip a déjà commencé à travailler de très près avec nos leaders sur le terrain pendant l'acquisition de Castaloop, et est très heureux de pouvoir rassembler nos équipes au support de la chaîne d'approvisionnement mondiale », renforce Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation.

À PROPOS DE LOGISTEC Corporation

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 53 installations portuaires et 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de ses filiales SANEXEN services environnementaux inc. et FER-PAL Construction Ltd.

