Loger + - Montréal cède à l'OBNL Pavillon Bien-Aimé un terrain pour la construction de 39 logements sociaux hors marché dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Pour contrer la crise des vulnérabilités, la Ville de Montréal accélère la construction de nouveaux logements sociaux hors marché en cédant, sans contrepartie financière, un terrain vacant à l'organisme à but non lucratif Pavillon Bien-Aimé. Ce terrain, situé à l'angle sud-est de la rue Dulongpré et de la rue Lachapelle, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, sera utilisé pour la construction de 39 logements sociaux.

Le bâtiment de 6 étages, avec stationnement intérieur, offrira 26 unités destinées à des ménages à revenu faible ou modeste, ainsi que 13 unités pour des clientèles ayant des besoins particuliers, dans le cadre du Programme AccèsLogis.

« Face à la crise du logement, Montréal soutient activement les projets des OBNL en cédant des terrains pour accélérer la construction d'habitations hors marché. Ce projet répond aux besoins urgents de la communauté en matière de logement social. Nous sommes fiers de collaborer avec Pavillon Bien-Aimé pour offrir un toit de qualité à celles et ceux qui en ont le plus besoin », souligne le vice-président du comité exécutif et responsable des finances, de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« Le projet porté par l'organisme Pavillon Bien-Aimé est une réponse concrète aux besoins urgents en matière de logements hors marché dans notre arrondissement. Construire de nouveaux logements hors marché, c'est continuer à faire vivre l'identité de notre quartier tout en assurant son abordabilité. Je me réjouis que nous puissions soutenir nos partenaires du milieu communautaire à Ahuntsic-Cartierville et je les remercie pour tout le travail qu'ils réalisent pour nous aider à traverser la crise du logement », déclare la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, présidente du comité exécutif par intérim et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs, Émilie Thuillier.

La cession de ce terrain, d'une valeur marchande estimée à près de 1,4 M$, contribuera à atteindre les objectifs du Chantier Montréal abordable.

