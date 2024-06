Loger + La Ville de Montréal renforce sa capacité à protéger le parc locatif existant

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Déterminée à loger plus de Montréalaises et de Montréalais grâce à la facilitation des mises en chantier et à la protection du parc locatif existant, la Ville de Montréal tire un bilan positif de la phase-pilote et annonce la bonification de l'équipe dédiée aux inspections préventives dans le cadre de Propriétaire responsable, en plus de mettre sur pied un nouveau soutien financier de 1,5 M$ aux organismes communautaires qui soutiennent les locataires.

Lancé en mars 2024, Propriétaire responsable a été mis en œuvre par la Ville afin d'intensifier la lutte contre l'insalubrité, qui affecte directement la qualité de vie des locataires. Au terme d'une première phase pilote d'inspections préventives, menée au printemps 2024, la Ville a atteint son objectif d'inspecter 91 édifices de plus de 100 logements, totalisant près de 15 500 logements.

Des signes avant-coureurs d'insalubrité ont été décelés dans 13 des bâtiments inspectés, comportant 1 700 logements. Un total de 1 000 infractions à la réglementation sur la salubrité ont été décelées proactivement et feront l'objet de mises à niveau par les propriétaires, sous peine d'amendes. Le travail se poursuivra d'ici la fin de l'année notamment dans les secteurs de Sainte-Marie, du Nord-Est et de Saint-Pierre, identifiés pour leur indice de vulnérabilité élevé.

Forte de l'atteinte de ses objectifs ambitieux, la Ville de Montréal intensifiera ses actions pour protéger les locataires, par l'augmentation des inspections préventives et la mise en place d'un nouvel appui financier aux organismes de soutien aux locataires.

Plus de ressources pour les inspections préventives

Déterminée à protéger les droits des locataires et à protéger le parc de logements à Montréal, la Ville annonce un investissement de 3 M$ sur 3 ans, dès 2025, pour augmenter les effectifs de Propriétaire responsable. Grâce à cette bonification, la Ville de Montréal pourra réaliser, d'ici 5 ans, l'inspection préventive de 8 000 bâtiments situés dans des territoires de vulnérabilité sociale au regard de l'indice d'équité des milieux de vie, totalisant près de 130 000 logements.

Un soutien bonifié aux organismes d'aide aux locataires

La majorité de la population montréalaise est locataire. Dans le contexte de la pénurie de logements et de la crise de l'abordabilité, les besoins d'accompagnement sont importants et les organismes présents sur le terrain peinent à répondre à la demande. C'est pourquoi la Ville de Montréal annonce qu'elle offrira un soutien de 1,5 M$ sur 3 ans, dès 2025, aux organismes d'aide en logement et de soutien aux locataires

« Pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais dans le contexte de la crise du logement, on doit à la fois faciliter la construction et protéger les logements existants. Notre administration prend des moyens robustes pour intensifier sa lutte contre l'insalubrité du parc locatif, éviter les rénovictions et protéger l'abordabilité des logements. Avoir un toit, c'est un droit, et avec une majorité de locataires qui habitent Montréal, on va poursuivre les inspections préventives au cours de la prochaine année, en particulier dans les secteurs où l'indice de vulnérabilité est le plus élevé. Propriétaire responsable est une approche proactive qui permet concrètement de corriger des situations problématiques avant qu'elles ne s'aggravent. Les nouvelles ressources qui seront mises à contribution, grâce à notre investissement de 3 M$ sur 3 ans, nous permettront d'atteindre notre objectif et de mieux protéger la qualité de vie et les droits des locataires de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les locataires de Montréal font face à plusieurs défis. Tandis que certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à trouver un logement abordable et de qualité, d'autres sont aux prises avec diverses problématiques : rénoviction, éviction, reprise, hausse abusive de loyer, discrimination, etc. Montréal a la chance de pouvoir compter sur des organismes d'aide aux locataires pour les soutenir, les guider et faire respecter leurs droits. Leur travail est essentiel et nous sommes fiers de les épauler avec ce financement. La crise du logement que nous traversons est difficile, mais notre administration est engagée à protéger son parc de logements et à assurer des habitations décentes pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais », a souligné la conseillère associée à l'habitation, à la salubrité, et à la protection du parc de logements locatifs au sein du comité exécutif, Despina Sourias.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes pour permettre à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais, en axant sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement social et abordable et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offrent des réponses concrètes et adaptées aux recommandations issues du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

