La Ville de Montréal, Montréal International et les universités s'unissent pour accueillir les scientifiques et chercheurs basés aux Etats-Unis

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce, en collaboration avec Montréal International et les universités montréalaises, le lancement d'une campagne structurée visant à attirer les scientifiques et chercheurs situés aux États-Unis qui envisagent de poursuivre leur carrière dans un environnement ouvert, inclusif et innovant. Montréal rassemble ses forces vives - universités mobilisées, organismes de promotion et institutions - pour envoyer un message clair et accueillant : la métropole mise résolument sur ses atouts reconnus en recherche et innovation pour se positionner comme destination de choix.

Montréal investit plus de 100 000 $ dans une campagne d'attraction et un programme de bourses de recherche

La Ville de Montréal octroie un financement de 100 000 $ en deux volets.

50 000 $ est octroyé à Montréal International pour piloter une campagne de promotion qui positionne Montréal comme destination nord-américaine de choix pour la recherche et l'innovation.

est octroyé à Montréal International pour piloter une campagne de promotion qui positionne Montréal comme destination nord-américaine de choix pour la recherche et l'innovation. 50 000 $ pour créer 5 bourses de recherche de 10 000 $, chacune destinée à des chercheurs doctoraux et postdoctoraux résidant actuellement aux États-Unis et souhaitant poursuivre leurs travaux à Montréal.

Montréal International et les établissements d'enseignement supérieur montréalais contribuent également à cette initiative, en participant notamment au financement de la campagne et en soutenant l'accueil des candidats retenus.

Cette campagne s'inscrit dans la stratégie de la Ville visant à consolider la position de Montréal comme métropole scientifique de premier plan et à stimuler l'innovation par l'attraction de talents internationaux.

Montréal : un écosystème de recherche dynamique et reconnu

Selon un récent sondage de Nature Portfolio, 75 % des scientifiques basés aux États-Unis envisagent de quitter le pays à la suite des récents changements politiques. Montréal, capitale universitaire du Canada et deuxième ville étudiante des Amériques, se mobilise pour leur offrir un accueil à la hauteur de leurs talents et de leurs ambitions.

Cette campagne, réalisée en partenariat avec Montréal International et le milieu académique, envoie un message fort : Montréal est un terreau fertile pour la recherche et l'innovation. La Ville de Montréal invite les entreprises et la communauté scientifique à relayer ce message et à participer à la promotion de Montréal comme pôle d'excellence.

Citations

« Montréal a toujours été une terre d'accueil pour les talents du monde entier et la situation actuelle aux États-Unis offre à la métropole une opportunité unique à saisir. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à offrir aux scientifiques et chercheurs situés aux États-Unis un environnement dynamique, inclusif et propice à l'innovation. En tant que deuxième ville universitaire en Amérique du Nord, Montréal est reconnue internationalement pour la qualité de ses établissements d'enseignement supérieur, la vitalité de son écosystème de recherche et l'ouverture de sa communauté. Grâce à cette campagne, nous envoyons un message clair : ici, à Montréal, vos idées et vos ambitions trouveront un écosystème de recherche libre, de calibre mondial, et prêt à vous soutenir », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cette initiative illustre parfaitement notre engagement à faire de Montréal une métropole du savoir qui rayonne à l'international. Nous sommes fiers d'être un pôle académique de premier plan en Amérique du Nord, et en accueillant des chercheurs venus des États-Unis, nous enrichissons notre écosystème scientifique tout en offrant aux talents une plateforme solide pour contribuer à notre prospérité collective », a ajouté le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

« C'est une initiative qui s'inscrit parfaitement dans notre mission de faire rayonner le Grand Montréal à l'international. Nos universités jouent un rôle essentiel dans l'attractivité économique de la métropole et ensemble, nous valorisons un environnement de recherche inclusif, collaboratif et axé sur les résultats. Pour illustrer concrètement cette dynamique, nous avons donné la parole à trois chercheurs clés, qui témoignent de ce que Montréal offre à la communauté scientifique », a mentionné Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

La campagne, qui inclut une vidéo, sera lancée avant la fin du mois de juin aux États-Unis, principalement sur le réseau LinkedIn. Elle mettra de l'avant les travaux de Lucien Weiss (biophysique et microscopie à molécule unique), Rachel Bouserhal (santé auditive et détection précoce de maladies comme le Parkinson et l'Alzheimer) et Sasha Luccioni (intelligence artificielle, éthique et climat). De l'affichage est également en cours sur certains campus universitaires.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]